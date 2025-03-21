'Herkes çocuk sahibi olmamalı'

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◊ Yeni şarkın “Yeter”in hikâyesiyle başlayalım mı?

- “Yeter” pandemide yazdığım bir şarkıydı. Prodüktörüm Volga Tamöz ve Gülsen Karatoprak’la üzerinde küçük dokunuşlar yaptık, çok keyif aldığımız bir iş çıkardık ortaya. Günümüz sound’una uygun, hem de bizi geçmişe götüren, duygusu yüksek bir çalışma oldu. “Yeter” ayrılık acısıyla yazdığım, benim için özel bir şarkı.

◊ Klipte neden gözlerini bantla kapattın?

- İnsanın kendi içinde kaybolduğu, normalde farkında olduğu şeyleri bile algılayamadığı, hiçbir şeyi göremediği bir dünyayı yansıtmak istedim.

◊ Sana “Yeter!” diye isyan edecek kadar acı çektiren kimdi?

- (Gülüyor) Birisinden ziyade total yaşadıklarım aslında. O anki acımla yazdığım bir isyan şarkısıydı. Öyle evde otururken, “Yeter artık” modundayken, “Yeter yeter” diye bir anda akmaya başladı sözler. Dertli bir şarkı.

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◊ Şarkıların gerçek duygularını mı yansıtıyor hep?

- Hareketli şarkılarım da var, melankolik şarkılarım da. Coşkulu aşk yaşarsam, coşkulu şarkılar yaparım. Önümüzdeki zamanda kısmetse sözü ve müziği bana ait olan 10 şarkılık bir albüm yayınlayacağım.

◊ Albüm yapmak riskli değil mi? Artık şarkıcıların çoğu single’ları tercih ediyor...

- Müzik piyasasının bir matematiği kalmadı. Ben inandığım şeyleri yapıyorum. “Yeter” için gerçekten büyük emek verdik. Şimdi de çok ara vermeden güzel bir albümle taçlandırmak istiyoruz yaptığımız işleri. Piyasa maalesef kötü müziklerle dolu. Birilerinin risk alması lazım.

◊ İyi şarkıların üretilememesinin sebebi ne?

- Hızlı tüketim ve yeni jenerasyon. Sanata, müziğe değer verdiklerini düşünmüyorum. Şarkıların içinde ağızlara alınmayacak küfürler var. Bazı klipleri izlerken de gözüm kanıyor! Evet, çok güzel işler de yapılıyor ama dinlerken utandığım şarkılar da var.

◊ Şu ana kadar hayallerinin ne kadarını gerçekleştirdin?

- Çocukluk hayallerimin çoğunu gerçekleştirdim. Ama hayallerimin bir sonu yok...

◊ İleriye dönük korkuların var mı? Unutulmak, yaşlanmak gibi?

- Unutulmak gibi bir korkum yok. Daha çok popüler olduğum dönemler oldu, daha az popüler olduğum dönemler oldu, olacak. Bu bizim işimizin bir gerçeği. Her şey istikrar ve üretimden geçiyor. Ben kalıcı işler bırakmak istiyorum. Yaşlanmak ise herkesin korkusu, en büyük dileğim sağlıklı yaşlanmak.

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ÇÖLLERİ AŞIP DAĞLARI DELECEK HALE GELDİM

◊ Şarkılarında aşk temasını görüyoruz. Aşk senin için ne ifade ediyor?

- Benim için aşk şuursuzluk. (Gülüyor) Aşkın o şuursuzluk halini hiç sevmediğimi anladım. Gerçek aşkın koşulsuz sevgi, güven ve saygıdan geçtiğini düşünüyorum. Diğeri gelip geçici bir şey. O şuursuzluk halinde kendini kaybediyorsun, yapmayacağın şeyler yapıyorsun, söylemeyeceğin şeyler söylüyorsun. “Aşkın gözü kördür” dedikleri yere geliyorsun. Ben de duygularını çok yüksek yaşayan bir adam oldum hep. Mecnun gibi çölleri aşıp, Ferhat gibi dağları delecek hale geldim. Sonuç? Yeter! (Gülüyor)

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◊ Peki en son ne zaman âşık oldun?

- Çok uzak bir zaman değil. Bu benim üretimime de yansıyor. Bir yandan da iyi bir şey tabii. Fakat fazla duygusala bağladığım için kendi hayatımdan çalıyorum. Günlerce kendime gelemediğim dönemler olduğunu hatırlıyorum. Geçmişe bakınca hem kızıyorum hem de gülüyorum kendime. O hali kendime yakıştıramıyorum.

◊ Aşka küstün mü?

- Aşkta olgunlaştım diyeyim. Yara aldığım yer çok. Artık yoğurdu üfleyerek yiyorum.

◊ Hayatını bir şarkıyla anlatsan, adı ne olurdu?

- “Yeter”. (Gülüyor) Şarkıda da anlattığım gibi; ilk değil, son olup olmayacağını da bilmiyorum. Bundan sonrası kısmet.

EKRANA DÖNMEK İSTİYORUM

◊ Gündeminde farklı çalışmalar var mı?

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- 10 şarkılık bir albüm çıkaracağım. Demo kayıtlarını yaptık. Oyunculuğa da yeşil ışık yaktım bir süredir. Önümüzdeki zamanlarda vizyona girecek bir filmim olacak. İnandığım bir proje olduğunda ekranlara dönmeyi de çok istiyorum. Görüşmelerim devam ediyor.

HERKES ÇOCUK SAHİBİ OLMAMALI

◊ Evlenip çocuk sahibi olmaya nasıl bakıyorsun?

- Evlilik, karşımdaki kişiye göre olabilir. Bir çocuğum olursa da çok iyi bir baba olurum eminim ama o sorumluluğu istemiyorum. Özgür bir ruh taşıyorum. İleride bu fikrim değişebilir, şu an için hissiyatım bu. Bir çocuğun sorumluluğu herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Herkes çocuk sahibi olmamalı.

◊ Günümüzde hayranlarının sana ulaşması çok zor değil. Sosyal medyadan çok yazan oluyor mu?

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- Çok mesaj geliyor ama tanışmadığım birisiyle sosyal medya üzerinden konuşmak bana çok garip ve saçma geliyor. Tarzım değil. Gelen mesajları okuyup gülümsüyorum sadece. Tabii yazan kişiye göre de değişir dermişim! (Gülüyor)