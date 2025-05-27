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Ünlü şefin yardımıyla programda birbirinden güzel yemekler yapan şarkıcı, Gürkan Şef’in sorularını da yanıtladı.



Topçu’nun “Meslek hayatında işine engel olan biri oldu mu?” sorusuna Karataş, “Kulağıma gelen yok ama hissettiğim var. Herkes arkamdan konuşuyor, bir kişi de gelip yüzüme söylemiyor. Herkes yanımda laylay ama his diye bir şey var, onu çok iyi anlıyorum” dedi.

İnsan ilişkilerinde oldukça seçici olduğunu belirten Karataş, “10 yere çağrılırım, 1 tanesine giderim. Kimse gönül koymasın, koyuyorsa da güle güle. Bir şeylere net olarak evet ya da hayır diyebilmeyi öğrendim. Bu da bana saygı kazandırdı. Bir yere gitmiyorsam oradakileri sevmiyorumdur” diye konuştu.