Her zaman zarif ve güçlü

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Süperstarın son durağı Ankara oldu. Ünlü sanatçı önceki akşam Oran Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluştu.

Sarı bir tulumla sahneye çıkan Ajda Pekkan güçlü repertuvarı ve sahne şovlarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.