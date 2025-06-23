Her zaman zarif ve güçlü

Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 09:19
Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.
Süperstarın son durağı Ankara oldu. Ünlü sanatçı önceki akşam Oran Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluştu.
Sarı bir tulumla sahneye çıkan Ajda Pekkan güçlü repertuvarı ve sahne şovlarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Konserde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Pekkan hayranlarına şu notla teşekkür etti: “Ankara
. Her zaman zarif, her zaman güçlü. Bu geceyi unutmayacağız. Kalbinize, alkışınıza, sevginize minnetle.”