Her ÅŸey yarÄ±ÅŸmaya gÃ¶nderdiÄŸi fotoÄŸrafla baÅŸladÄ±... Ã‡ok sevdiÄŸi sinemaya ani bir kararla veda etti...

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TÃ¼rk sinema tarihine damga vuran isimlerden biri olan Filiz AkÄ±n 2 Ocak 1943'te Ankara'da doÄŸdu... Ev hanÄ±mÄ± anne ile terzi babasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± olan oyuncunun asÄ±l adÄ± Suna AkÄ±n...

Liseyi bitirdikten sonra bir seyahat acentasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan AkÄ±n'Ä±n hayatÄ± Artist dergisinin 1962 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmaya gÃ¶nderdiÄŸi fotoÄŸrafla deÄŸiÅŸti.

YarÄ±ÅŸmayÄ± kazanan Filiz AkÄ±n, usta yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ± Memduh Ãœn ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

'Akasyalar AÃ§arken' ile beyazperdeye adÄ±m atan Filiz AkÄ±n'Ä±n oyunculuk macerasÄ± da bu filmle baÅŸladÄ±.

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Filiz AkÄ±n'Ä±n CÃ¼neyt ArkÄ±n ile baÅŸrolÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 1964 yapÄ±mÄ± Gurbet KuÅŸlarÄ± filmi, Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yÃ¶netmen Ã¶dÃ¼llerini aldÄ±.

1964 yÄ±lÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± 'KadÄ±n Berberi' filmi, Filiz AkÄ±n'a aÅŸkÄ± da beraberinde getirdi.

AynÄ± yÄ±l sette tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mcÄ± TÃ¼rker Ä°nanoÄŸlu ile nikah masasÄ±na oturdu. Ã‡iftin bu evlilikten Ä°lker adÄ±nÄ± verdikleri bir de oldu.

Filiz AkÄ±n, 'Ankara Ekspresi' filminde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Hilda karakteriyle 1971 AltÄ±n Portakal Film Festivali'nde 'En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ sahibi oldu.

Evlilik sadece 10 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ ve Filiz AkÄ±n ile TÃ¼rker Ä°nanoÄŸlu 1974 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Ayhan IÅŸÄ±k, Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k, YÄ±lmaz GÃ¼ney, CÃ¼neyt ArkÄ±n ve TarÄ±k Akan gibi dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ jÃ¶nleri ile birÃ§ok kez kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Filiz AkÄ±n, 1975 yapÄ±mÄ± 'BabalarÄ±n BabasÄ±' filmi ile sinemaya veda etti.

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Filiz AkÄ±nÂ verdiÄŸi bir rÃ¶portajda kararÄ±nÄ±n nedenini anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

SinemayÄ± özlemedim. Ben sinemanÄ±n bana taktÄ±ÄŸÄ±; o sevgi, saygÄ±, güzelliklerle anÄ±msanma tacÄ±nÄ± öyle deÄŸerli buluyorum ki. SinemayÄ± gerçekten çok ama çok seviyorum.Biz sevgi, saygÄ±, mutlu sonlar, fedakârlÄ±klar üzerine hayatlar sunduk seyirciye. Onlar da bu filmleri çok sevdiler. Görevimin bittiÄŸini hissettiÄŸim an ise sinemaya veda ettim. Ama sinemada kalan arkadaÅŸlarÄ±mla hep gurur duydum. Åžimdi aklÄ±mda pek çok hikâye var, belki bu hikâyeleri anlatÄ±rÄ±m birilerine.

Bu vedanÄ±n beraberinde getirdiÄŸi ekonomik nedenler, Filiz AkÄ±n'Ä±n hayatÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±k sayfasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±... 1979 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir FuarÄ±'nda assolist olarak sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

Usta sanatÃ§Ä±, otele dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada bÄ±Ã§aklÄ± bir kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede yakalanan saldÄ±rgan ilk ifadesinde Filiz AkÄ±n'a platonik aÅŸÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi. Daha sora verdiÄŸi ifadede ise azmettirildiÄŸini iddia etti.

1982 yÄ±lÄ±nda Leon Bubi Rubinstein ile nikah masasÄ±na oturdu ve Paris'e yerleÅŸti.

Filiz AkÄ±n, 1989 yÄ±lÄ±nda uzak kaldÄ±ÄŸÄ± setlere 'GeÃ§miÅŸ Bahar MimozalarÄ±' dizisiyle dÃ¶ndÃ¼.

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Usta sanatÃ§Ä± 1992 yÄ±lÄ±nda ilk kitabÄ± 'GÃ¼zelliklere Merhaba'yÄ± yayÄ±nladÄ±...

Filiz AkÄ±n'Ä±n ikinci evliliÄŸi de hÃ¼sran ile sonuÃ§landÄ±. Ã‡ift 11 yÄ±llÄ±k evliliklerini 1993 yÄ±lÄ±nda noktaladÄ±.

YalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼ren AkÄ±n, 1994 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin MÄ°T mÃ¼steÅŸarÄ± SÃ¶nmez KÃ¶ksal ile evlendi. Ã‡iftin nikÃ¢h ÅŸahitliklerini dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Demirel ile TBMM BaÅŸkanÄ± HÃ¼samettin Cindoruk yaptÄ±.

EÅŸi SÃ¶nmez KÃ¶ksal'Ä±n Åžubat 1998'te Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak gÃ¶revlendirilmesiyle, Filiz AkÄ±n resmen Paris Sefiresi oldu...

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Filiz AkÄ±n'dan kÃ¶tÃ¼ haber 2002 yÄ±lÄ±nda geldi. Usta sanatÃ§Ä± kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Vakit kaybetmeden tedaviye baÅŸlayan AkÄ±n, hastalÄ±ÄŸÄ± yenmeyi baÅŸardÄ±.

Filiz AkÄ±n, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyimi "Hayata Merhaba" kitabÄ±nda kaleme aldÄ±.

Ancak aÄŸÄ±r ilaÃ§lar, Filiz AkÄ±n'Ä±n ses tellerinde hasara neden oldu. SonrasÄ±nda bir kulaÄŸÄ±nda iÅŸitme kaybÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

TatlÄ± Dillim - 1972

Filiz AkÄ±n, 2011 yÄ±lÄ±nda 'GÃ¼n AkÅŸam Oldu' dizisiyle son kez kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Sinemaya dÃ¶nÃ¼p dÃ¶nmeyeceÄŸi hep merak konusu olan Filiz AkÄ±n yÄ±llar sonra bir de itirafta bulundu:

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Çok güzel bitirdim o iÅŸi! KadÄ±n-erkek iliÅŸkisinde ayrÄ±lÄ±rken. "Sen benden çok daha iyisin layÄ±ksÄ±n!" denir ya, ben de sinemaya öyle dedim. Hiç aklÄ±m kalmadÄ±. Çok teklif geldi, hala geliyor, büyük paralar üstelik. Ama artÄ±k beni ilgilendirmiyor.

Kariyerine oyunculuk, ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±k, kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±, program sunuculuÄŸu gibi bir Ã§ok deneyim sÄ±ÄŸdÄ±ran Filiz AkÄ±n uzun sÃ¼redir saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ile mÃ¼cadele ediyor...

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