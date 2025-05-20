Her şey Paris'ten gelen bir bavulla başlamıştı... 'Dikişçi' hayata tutunsaydı, yeni yaşını kutlayacaktı

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Kariyeri boyunca ünlü sanatçıları giydiren, TV ekranlarındaki yarışmalarda jüri üyesi olarak moda konusundaki becerisini ve bilgi birikimini konuşturan Yerlitaş, popüler kültür tarihinde silinmez izler bırakıp tamamladı, kısa sayılacak 64 yıllık hayatını.

Yerlitaş eğer yaşasaydı geçtiğimiz 27 Nisan'da 70 yaşına girecekti. Yani hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktı. Ama olmadı... 2020 yılında sevenlerini yasa boğarak hayata veda etti.

KARİYERİNE 20'Lİ YAŞLARINDA BAŞLADI

Nur Yerlitaş,11 Aralık 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde dünyaya gözlerini açtı. Kariyerine de henüz 20'li yaşlarındayken yani 80'lerde başladı.

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Yerlitaş o yıllarda Paris ya da Milano'dan valiz içinde getirdiği elbiseleri satardı. İşte moda kariyerine ilk adımları böyle attı.

Bu ilk adımların ardından Nişantaşı'nda bir dikiş atölyesi açtı. Daha sonra da onu kendisine elbise diktirmeyen kesimlere bile tanıtan ve çok sevdiren ekran serüveni başladı.

Hem esprili hem de dobraydı Yerlitaş. Bu özellikleri ile ekranda kendine özgü bir yıldız haline geldi. Kendini de hep "Arızalı" olarak tanımladı.

Gerçekten de sıra dışı bir kişiliği vardı Yerlitaş'ın. Stres atmak için bulaşık yıkadığını ya da aklına estiği zaman geceliğinin üstüne bir palto giyip gece kulübüne gezmeye gittiğini anlatmıştı.

RENGARENK BİR KİŞİLİĞİ VARDI... ÜNLÜLERİ GİYDİRDİ

Yerlitaş'ın kamera karşısında olduğu gibi özel hayatında da renkli bir kişiliği vardı.

İstanbul'un yanı sıra Milano'da da bir dairesi vardı. Mutfağında da iki buzdolabı. Birinde sebze ve meyveler, diğerinde de pasta gibi yiyecekler bulunurdu.

Banyosunun hamam tarzı olduğunu, iki yardımcısının kendisini taslarla keselerle yıkadığını da anlatırdı.

Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan’ın sahne kostümleri hep Nur Yerlitaş'ın imzasını taşırdı. Bu konudaki başarılı çalışmaları da ona ekran yolunu açan önemli etkenlerden biri oldu.

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EKRANDA DA DİKKAT ÇEKTİ

Nur Yerlitaş, 2007 yılında Show TV’de Şebnem Dönmez’in sunuculuğunu yaptığı “Bak Kim Dans Ediyor” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

2010 yılında Show TV’de yayına giren “Yemekteyiz” adlı yarışmada bu kez yarışmacı olarak göründü. Kamera karşısında milyonlarca seyirciyi etkileyen bir ışığı vardı.

2011 yılında Show TV’de yayınlanan “Bugün Ne Giysem” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Diğer jüri üyeleri ise Moda Tasarımcısı İvana Sert, Hakan Akkaya ve koreograf Uğurkan Erez oldu. İşte bu programlar onun yıldızını iyice parlattı.

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KLİP YILDIZI BİLE OLDU

Nur Yerlitaş, 2011 yılında Demet Akalın'ın 'Türkan' klibinde Türkan Şoray'ı canlandırdı. Klipte birçok ünlünün yanı sıra İzzet Çapa’da rol aldı.

Nur Yerlitaş, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

2015'te yine Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

Ekranlarda fırtına gibi estiği bir dönemde ciddi şekilde hasta olduğunu açıkladı. Kimse buna inanmak istemese de yaşadığı gerçekti.

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Yerlitaş hastalıkla mücadelesini kaybetti belki ama sadece dostlarının değil, onu ekrandan tanıyan milyonlarca seyircinin kalbinde ve hafızasında renkli kişiliğiyle edindiği yeri hiç kaybetmeyecek.