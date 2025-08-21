Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte ÅŸimdi bÃ¶yle bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacaÄŸÄ±z size...

Daha 32 yaÅŸÄ±nda ama kitaplarÄ±n sayfalarÄ±nÄ± dolduracak kadar baÅŸarÄ±lÄ± bir kariyer geÃ§miÅŸi var TÃ¼rkiye'nin televizyon ve magazin dÃ¼nyasÄ±nda...

Ã–yle ki ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve genellikle hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã§oktan unuttu bile...

ArtÄ±k dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli film festivallerinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda boy gÃ¶steriyor.

YABANCI BASIN BÄ°LE PEÅžÄ°NE DÃœÅžÃœYOR

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla hayranlarÄ± Ã§oktan anladÄ± Hande ErÃ§el'den sÃ¶z ettiÄŸimizi...

BugÃ¼n hem kariyeriyle hem de Ã¶zel hayatÄ±yla magazin gÃ¼ndeminin manÅŸetlerinde yer alan hatta yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yabancÄ± basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n bile peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir isim Hande ErÃ§el.

Onun yaÅŸam Ã¶ykÃ¼sÃ¼ 1993 yÄ±lÄ±nÄ±n 24 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ BandÄ±rma'da baÅŸladÄ±. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim iÃ§in Mimar Sinan Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi Geleneksel TÃ¼rk SanatlarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne girdi.

ErÃ§el, 2012'de Azerbaycan'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ikinci olmuÅŸtu.





GÃœZELLÄ°K YARIÅžMALARINDA ÅžANSINI DENEDÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa genÃ§ yaÅŸÄ±nda oyuncu olarak kariyer yapmayÄ± aklÄ±na koymuÅŸtu... Bunun iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli bir basamak olan gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±ldÄ±.

Ã–nce dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± BandÄ±rma'da bir yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

Bu onun gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na ilk adÄ±mÄ±ydÄ± aynÄ± zamanda. O yarÄ±ÅŸmada istediÄŸi dereceyi alamadÄ±... Finalist numarasÄ± "bir"diâ€¦

O gece birinci olamadÄ± ama sonradan ekranlarÄ±n bir numarasÄ± oluverdi.

ErÃ§el, 2012 yÄ±lÄ±nda Azerbaycan'da bir gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±ldÄ±. Orada ikinci oldu.

Ã–NCE KÃœÃ‡ÃœK ROLLER... SONRA BAÅžROL

Sonra Tatar Ramazan dizisinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendi. Ama ekrandaki ilk Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± GÃ¼neÅŸin KÄ±zlarÄ± adlÄ± diziyle yaptÄ±. Orada Selin YÄ±lmaz MertoÄŸlu karakteriyle genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±nda yer etti ErÃ§el.

Zaten sonrasÄ± Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi.

AÅŸk Laftan Anlamaz'da unutulmaz bir karaktere hayat verdi. Bu da genÃ§ oyuncuya kariyerinin ilk Ã¶nemli Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼, En Ä°yi KadÄ±n Komedi Oyuncusu dalÄ±nda AltÄ±n Kelebek getirdi.

O Ã¶dÃ¼l ErÃ§el iÃ§in kariyerinde iyi bir basamak oldu. Halka, Azize gibi dizilerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Onu Sen Ã‡al KapÄ±mÄ± izledi... ArdÄ±ndan da BambaÅŸka Biri adlÄ± dizide rol aldÄ±. Siyah Ä°nci adlÄ± dizi ve Ã‡Ä±lgÄ±n Dersane: Ãœniversite genÃ§ oyuncunun kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi diÄŸer yapÄ±mlar.

ErÃ§el bu yapÄ±mlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok firmanÄ±n da tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, reklam filmlerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

ErÃ§el yakÄ±n bir zamanda baÅŸrollerini BarÄ±ÅŸ ArduÃ§ ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± AÅŸk ve GÃ¶zyaÅŸÄ± adlÄ± diziyle seyircisiyle buluÅŸacak.





GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, Hakan SabancÄ± ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle de gÃ¼ndeme geliyor.





Hande ErÃ§el belki yÄ±llar Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda istediÄŸini elde edemedi. Ama ÅŸimdi Ã¶nemli festivallerin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda boy gÃ¶steriyor. Bu yÄ±l da Cannes Film Festivali'ne bu pembe elbiseyle poz verdi.Â