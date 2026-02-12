Haberin Devamı

Gedik, “14 Şubat öncesi hazırlık var mı?” sorusuna gülümseyerek şu yanıtı verdi:

“Yok, karşıya geçecektik ama trafik kilit. Zamanımızı burada değerlendirelim dedik. Trafik açılınca yola koyulacağız.”

Ferhat Göçer ise “14 Şubat’a ikimizin de hazırlığı var ama bizim sahne günlerimiz insanların özel kutladığı günlere denk geliyor. Biz de 13 ya da 15 Şubat’ı Sevgililer Günü ilan ettik. Önemsemiyor gibi görünüyor Ömür ama fırçamı yiyorum. Erkeklere tavsiyem; unutmayın, önemseyin. Gayet şiddetli reaksiyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz” dedi.

Ömür Gedik, romantik bir çıkış yaparak şunları söyledi: “Her günümüzü Sevgililer Günü ilan ettik. Seven insan her gün sever. Eskiden daha fazla önemserdim ama önemsediğimde üzüldüğümü fark edince artık önemsememeyi tercih ediyorum. Erkekler bazen unutabiliyor, biz kadınlar daha hassasız.”