×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Her günümüzü Sevgililer Günü ilan ettik

Güncelleme Tarihi:

#Ömür Gedik#Ferhat Göçer#Sevgililer Günü
Her günümüzü Sevgililer Günü ilan ettik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 08:35

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik önceki akşam Etiler’deki bir AVM’de görüntülendi.

Haberin Devamı

Gedik, “14 Şubat öncesi hazırlık var mı?” sorusuna gülümseyerek şu yanıtı verdi:

“Yok, karşıya geçecektik ama trafik kilit. Zamanımızı burada değerlendirelim dedik. Trafik açılınca yola koyulacağız.”

Ferhat Göçer ise “14 Şubat’a ikimizin de hazırlığı var ama bizim sahne günlerimiz insanların özel kutladığı günlere denk geliyor. Biz de 13 ya da 15 Şubat’ı Sevgililer Günü ilan ettik. Önemsemiyor gibi görünüyor Ömür ama fırçamı yiyorum. Erkeklere tavsiyem; unutmayın, önemseyin. Gayet şiddetli reaksiyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz” dedi.

Her günümüzü Sevgililer Günü ilan ettik

Ömür Gedik, romantik bir çıkış yaparak şunları söyledi: “Her günümüzü Sevgililer Günü ilan ettik. Seven insan her gün sever. Eskiden daha fazla önemserdim ama önemsediğimde üzüldüğümü fark edince artık önemsememeyi tercih ediyorum. Erkekler bazen unutabiliyor, biz kadınlar daha hassasız.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömür Gedik#Ferhat Göçer#Sevgililer Günü

BAKMADAN GEÇME!