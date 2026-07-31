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'Hem yerim hem yakarım'

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#Tülay Şahin#Sağlıklı Yaşam#Diyet
Hem yerim hem yakarım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 08:03

ÜNLÜ model Tülin Şahin, sağlıklı yaşama dair ipuçlarını kaleme aldığı yeni kitabı ‘Diyet Yapmıyoruz’un imza günü kapsamında D&R İstinyePark’ta hayranlarıyla bir araya geldi.

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Okurlarıyla söyleşi yapan Tülin Şahin beslenme felsefesini şu sözlerle aktardı:

“Sürekli yeni trendler sunuluyor ve herkesin kafası çok karışık. Ancak matematik aslında çok basit: Yediğinizden daha fazlasını hareket ederek yakmak. Ben diyet yapmıyorum ve bedenimizi dinlemeyi savunuyorum.”

Mutfakta hamur işlerinden ve tatlıdan vazgeçmediğini dile getiren ünlü model, “Ne istiyorsam ölçülü bir şekilde yiyorum. Gün içindeki tempolu ev işleri ve yürüyüş zaten bu enerjiyi yakmamı sağlıyor” diye konuştu.

 

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#Tülay Şahin#Sağlıklı Yaşam#Diyet

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