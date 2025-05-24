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Söz ve müziğinde Mert Çodur’un imzası bulunan aşk şarkısı “Kör Sevdam”, Hypers Music etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının nakaratını birkaç gün önce arkadaşlarıyla otomobil içinde çektiği video ile yayınlayan Bastık, dinleyicilerinin ilgisinden memnun:



“Sizlerden yüzlerce video geliyor. Aylardır benimle olan şarkımı sizin sesinizden duymak beni çok heyecanlandırıyor. ‘Kör Sevdam’ı hemen alıp benimsediğiniz, bağrınıza bastığınız için deli gibi mutluyum. Bu şarkı hem yara deşiyor hem yara sarıyor.”