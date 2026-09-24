Hedefim: Fazla makyaj yapmamak!

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Daner, projeye dair şunları söyledi:

“Alıkara ilk okuduğum andan itibaren ‘İçinde yer almak istiyorum’ dediğim bir proje oldu. Çıkan işten gerçekten büyük mutluluk duyuyorum.”

Paylaştığı bir fotoğrafın ardından estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen ve konuyla ilgili “Suratımda çok makyaj vardı” açıklamasını yapan Sarı da sorular üzerine “Herkesin başına gelebilir, hata yaptım” dedi.

Oyuncu, “Bundan sonraki hedefiniz ne?” sorusuna ise espriyle yanıt verdi:

“Fazla makyaj yapmamak!”