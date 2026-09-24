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Hedefim: Fazla makyaj yapmamak!

Güncelleme Tarihi:

#Halit Özgür Sarı#Miray Daner#Alıkara Dizisi
Hedefim: Fazla makyaj yapmamak
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 11:47

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’yı buluşturan “Alıkara” dizisi için önceki akşam Çırağan Sarayı’nda kutlama yemeği düzenlendi.

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Daner, projeye dair şunları söyledi:

“Alıkara ilk okuduğum andan itibaren ‘İçinde yer almak istiyorum’ dediğim bir proje oldu. Çıkan işten gerçekten büyük mutluluk duyuyorum.”

Paylaştığı bir fotoğrafın ardından estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen ve konuyla ilgili “Suratımda çok makyaj vardı” açıklamasını yapan Sarı da sorular üzerine “Herkesin başına gelebilir, hata yaptım” dedi.

Oyuncu, “Bundan sonraki hedefiniz ne?” sorusuna ise espriyle yanıt verdi:

“Fazla makyaj yapmamak!” 

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#Halit Özgür Sarı#Miray Daner#Alıkara Dizisi

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