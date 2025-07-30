Heavy metal dünyasından bir yıldız kaydı: Paul Mario Day hayata veda etti

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Bir süredir kanser tedavisi gören Day'in evinde huzur içinde son nefesini verdiği belirtildi.

Paul Mario Day'in ölümünü, Iron Maiden'dan ayrıldıktan sonra katıldığı More adlı grup tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada "More grubunun solisti Paul Mario Day'in ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendik" denildi. Paul, İngiliz heavy metal müziğin Yeni Dalga akımının büyük bir parçasıydı" satırları yer aldı.

Açıklamada Day'in Iron Maiden ile çalıştığı dönemlerden bu yana özellikle de Warhead albümündeki performansıyla müzik dünyasında önemli bir yer edindiği vurgulandı.

Paul Mario Day, Iron Maiden grubunun ilk solistiydi. Gruba katıldığında 19 yaşında olan Day, sonradan söylediğine göre yeterli karizması olmadığı için grupla yolları ayrılmıştı.

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Yerine önce Dennis Wilcock sonra da Paul Di'Anno geldi. 1981 yılında gruba katılan Bruce Dickinson ise bugün hala Iron Maiden'ın solistliğini üstleniyor.