×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri Stil Haberleri

Heavy metal dünyasından bir yıldız kaydı: Paul Mario Day hayata veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Iron Maiden#Paul Mario Day#Heavy Metal
Heavy metal dünyasından bir yıldız kaydı: Paul Mario Day hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 12:55

Heavy metal müzik dünyasından bir efsane yıldız kaydı... Iron Maiden grubunun ilk solisti olarak tanınan kariyerine sonra da More adlı grupla devam eden Paul Mario Day hayata veda etti. Day, 69 yaşındaydı.

Haberin Devamı

Bir süredir kanser tedavisi gören Day'in evinde huzur içinde son nefesini verdiği belirtildi.

Paul Mario Day'in ölümünü, Iron Maiden'dan ayrıldıktan sonra katıldığı More adlı grup tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada "More grubunun solisti Paul Mario Day'in ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendik" denildi. Paul, İngiliz heavy metal müziğin Yeni Dalga akımının büyük bir parçasıydı" satırları yer aldı.

Heavy metal dünyasından bir yıldız kaydı: Paul Mario Day hayata veda etti

Açıklamada Day'in Iron Maiden ile çalıştığı dönemlerden bu yana özellikle de Warhead albümündeki performansıyla müzik dünyasında önemli bir yer edindiği vurgulandı.

Paul Mario Day, Iron Maiden grubunun ilk solistiydi. Gruba katıldığında 19 yaşında olan Day, sonradan söylediğine göre yeterli karizması olmadığı için grupla yolları ayrılmıştı.

Haberin Devamı

Yerine önce Dennis Wilcock sonra da Paul Di'Anno geldi. 1981 yılında gruba katılan Bruce Dickinson ise bugün hala Iron Maiden'ın solistliğini üstleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Iron Maiden#Paul Mario Day#Heavy Metal

BAKMADAN GEÇME!