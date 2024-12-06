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KÃ¶peÄŸine "CanÄ±m oÄŸlumâ€¦ DÃ¼nyanÄ±n en zor,en yaramaz,en komik,en sevgi dolu,en eÄŸlenceli kÃ¶peÄŸi sendin bence.Twitterdaki ilanÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m an dÃ¼n gibi.Eve geliÅŸini heyecanla bekleyiÅŸim..Seni Ã¶zlemediÄŸim bir gÃ¼n bile olmayacak Sherlock.Tek tesellim birlikte geÃ§irdiÄŸimiz on yÄ±l,birlikte bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ailemiz,binlerce gÃ¼zel anÄ±â€¦HoÅŸÃ§akal benim gÃ¼zel oÄŸlumâ€¦" mesajÄ±yla veda eden Kaya "AÄŸÄ±r bir yas sÃ¼recinden geÃ§iyorum" dedi.

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"AÄŸÄ±r bir yas sÃ¼recinden geÃ§iyorum. DiÄŸer bÃ¼yÃ¼k kayÄ±plarÄ±mÄ±n acÄ±sÄ± da tetiklenmiÅŸ durumda. Ani aÄŸlama krizleri ve komik videolar izleyerek girdiÄŸim gÃ¼lme krizleri arasÄ±nda savrulup dururken; Zeynep Selvili'nin yasa dair paylaÅŸÄ±mlarÄ± Ã§ok iyi geliyor bana. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼r ederim Zeynep. Ä°yi ki varsÄ±n. Evcil hayvan kaybÄ±na yaklaÅŸÄ±mÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼mseyici olabildiÄŸinin farkÄ±ndayÄ±m ama paylaÅŸmak istedim"Â Â Â