Hazal Kaya ameliyat oldu!

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Oyuncu Hazal Kaya, uzun süredir yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Ameliyat öncesindeki ağrılarından şikâyet eden Kaya, "1,5 yıldır canıma kast ediyordu" dedi.

Ünlü oyuncu operasyonun ardından son durumunu açıkladı:

"2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık."

"Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu."

ZOR GÜNLER ARDINDA KALDI

Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde köpeğinin vefatıyla zor günler geçirmişti. Ameliyat sonrası ise "Nihayet ağrısız bir hayatım olacak" diyerek sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

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SELİN ŞEKERCİ REFAKAT ETTİ



Ameliyat sürecinde Kaya’ya yakın arkadaşı Selin Şekerci refakat etti.