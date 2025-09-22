Hayranlarını korkuttu… Sette beyin sarsıntısı geçiren ünlü oyuncu çekimlere ara verdi

Haberin Devamı

Variety'de yer alan habere göre Tom Holland cuma günü çekimleri devam eden süper kahraman filmi “Spider-Man: Brand New Day”in setinde hafif bir beyin sarsıntısı geçirdi.

Yıldız oyuncu, önlem olarak çekimlere ara verecek ve birkaç gün sonra sete geri dönecek. Filmi Marvel Studios ile birlikte üreten Sony, pazartesi günü bir araya gelerek filmin çekimleri ve yaşanan bu gecikmeyle ilgili ileriye dönük bir plan hazırlayacak.

Kazada başka kimse yaralanmadı.

“Spider-Man: Brand New Day”in çekimleri ağustos ayı başında Glasgow'da başladı ve filmin önümüzdeki yıl 31 Temmuz'da vizyona girmesi planlanıyor.

Geçen ay Sony, Holland'ın yeni Spidey kostümüyle sette çekilmiş bir videosunu yayınlamıştı.

Bu, Holland'ın 2021 yapımı “Spider-Man: No Way Home”dan bu yana Spider-Man olarak geri döndüğü ilk video. Hayranlar yeni filmi merakla beklerken Tom Holland’ın geçirdiği kaza büyük korku yarattı.

Genç yıldızı setteki ilk gününde çekilen videoda “Bugün ilk gün, 'Örümcek Adam'da dördüncü kez ilk günüm. Komik, kostümü giydiğimde bu sefer bir şekilde farklı hissediyorum. Ayrıca ilk kez ilk gün sette hayranlarımız var, bu yüzden bunu onlarla paylaşmak gerçekten heyecan verici,” demişti.

Holland videoda. "Sette tanıdık yüzler var. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, umarım doğru yaparım, baskı yok” demiş ve aynı zamanda nişanlısı da olan Zendaya ve diğer filmlerdeki rol arkadaşı Jacob Batalon'la kamera karşısına geçmekten mutlu olduğunu belirtmişti.

Serinin bu son filminde ayrıca “The Bear” yıldızı Liza Colon-Zayas, “Severance” ile Emmy ödülü kazanan Tramell Tillman ve “Stranger Things” ile ünlenen Sadie Sink gibi Marvel Sinematik Evreni'ne yeni katılanlar da var.

Mark Ruffalo, “Brand New Day”de Bruce Banner, namı diğer Hulk rolünde geri dönecek. Jon Bernthal Punisher rolünde, “Spider-Man: Homecoming” oyuncusu Michael Mando ise Scorpion rolünde yer alacak.