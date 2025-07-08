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Hayranları heyecanlandı Şebo stüdyoya girdi!

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#Şebnem Ferah#Demir Demirkan#Murad Küçük
Hayranları heyecanlandı Şebo stüdyoya girdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 11:08

Uzun zamandır albüm çıkarmayan ve konser de vermeyen Şebnem Ferah’ın müzik stüdyosunda çekilmiş fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı.

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Yönetmen Murad Küçük, Şebnem Ferah ve müzisyen Demir Demirkan’la çektirdiği kareyi Instagram’da “Stüdyo ziyareti” notuyla paylaştı.

BİTSİN BU HASRET

Demir Demirkan ve Şebnem Ferah’ın ortak bir projesi olmadığı, yakın arkadaş olan iki ünlü sanatçının yalnızca stüdyoda karşılaşıp sohbet ettiği öğrenildi.

Hayranları heyecanlandı Şebo stüdyoya girdi

Albüm hazırlığında olduğu konuşulan Şebnem Ferah’a hayranları mesaj yağdırdı: “Şebo zahmet olmazsa artık albüm çıkarır mısın”, “7 yılın sonunda işte bu”, “Bitsin artık bu hasret, çok özledik.”

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#Şebnem Ferah#Demir Demirkan#Murad Küçük

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