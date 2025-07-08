Hayranları heyecanlandı Şebo stüdyoya girdi!

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Yönetmen Murad Küçük, Şebnem Ferah ve müzisyen Demir Demirkan’la çektirdiği kareyi Instagram’da “Stüdyo ziyareti” notuyla paylaştı.



BİTSİN BU HASRET



Demir Demirkan ve Şebnem Ferah’ın ortak bir projesi olmadığı, yakın arkadaş olan iki ünlü sanatçının yalnızca stüdyoda karşılaşıp sohbet ettiği öğrenildi.

Albüm hazırlığında olduğu konuşulan Şebnem Ferah’a hayranları mesaj yağdırdı: “Şebo zahmet olmazsa artık albüm çıkarır mısın”, “7 yılın sonunda işte bu”, “Bitsin artık bu hasret, çok özledik.”