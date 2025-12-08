Hayranına Blok3 jesti

Haberin Devamı

RAP’Çİ Blok3, Denizli konseri öncesi genç modacı Sevgi Taşdan ile buluştu. Taşdan, serebral palsili 14 yaşındaki Tuğçe Taşdan’ın rap’çiye hayran olduğunu ve fotoğraf çektirmek istediğini dile getirdi. Blok3 de anlamlı bir sürprize imza attı. Küçük hayranını geri çevirmeyen rap’çi, yoğun sahne hazırlıklarına rağmen Tuğçe’yi yemeğe çıkardı. Unutulmaz bir gün yaşadığını söyleyen Tuğçe, Blok3 ile fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi

KONSERLERİNİ ERTELEDİ

Öte yandan Blok3, sağlık problemleri nedeniyle konserlerini ertelediğini duyurdu. Rap’çi sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Sağlık problemlerimden dolayı yapılacak olan Türkiye’deki sahnelerimi geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim.”