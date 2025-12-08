×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Hayranına Blok3 jesti

Güncelleme Tarihi:

#Tuğçe Taşdan#Blok3#Sevgi Taşdan
Hayranına Blok3 jesti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 08:48

Blok3 serebral palsili Tuğçe Taşdan’ı yaptığı sürprizle mutlu etti. Ünlü rap’çi, kendisiyle fotoğraf çektirme hayali olan Taşdan’ı yemeğe çıkararak jest yaptı.

Haberin Devamı

RAP’Çİ Blok3, Denizli konseri öncesi genç modacı Sevgi Taşdan ile buluştu. Taşdan, serebral palsili 14 yaşındaki Tuğçe Taşdan’ın rap’çiye hayran olduğunu ve fotoğraf çektirmek istediğini dile getirdi. Blok3 de anlamlı bir sürprize imza attı. Küçük hayranını geri çevirmeyen rap’çi, yoğun sahne hazırlıklarına rağmen Tuğçe’yi yemeğe çıkardı. Unutulmaz bir gün yaşadığını söyleyen Tuğçe, Blok3 ile fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi

Hayranına Blok3 jesti

KONSERLERİNİ ERTELEDİ

Öte yandan Blok3, sağlık problemleri nedeniyle konserlerini ertelediğini duyurdu. Rap’çi sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Sağlık problemlerimden dolayı yapılacak olan Türkiye’deki sahnelerimi geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim.”

Gözden KaçmasınPopun çöküşü müPopun çöküşü mü?Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuğçe Taşdan#Blok3#Sevgi Taşdan

BAKMADAN GEÇME!