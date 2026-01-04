Hayatının aşkını bulup evlenmişti… Elini çabuk tuttu: Yıl dönümünü kucağında bebeğiyle kutlayacak

Haberin Devamı

Henüz 14 yaşındayken rol aldığı "True Grit" (İz Peşinde) filmiyle sinema dünyasını sarsan ve bu rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen genç yıldız Hailee Steinfeld daha 30 yaşını bile doldurmadı.

Genç yaşında rol aldığı birçok filmle ve müzik sahnelerindeki başarısıyla da göz dolduran ünlü oyuncu özel hayatında da erkenden büyük yol katetti ve aradığı mutluluğu şimdiden buldu.

Hailee Steinfeld daha önce 2018 yılında One Direction üyesi Niall Horan ile aşk yaşamış, ikili bir yıl sonra ayrılmıştı. Ünlü oyuncu adı daha önce Brittany Williams ile sekiz yıllık bir birliktelik yaşayan ve 2023'ün başında bu ilişkisini noktalayan ünlü Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen’la bu yıl nikah masasına oturdu.

Haberin Devamı

Çift ilk olarak Mayıs 2023'te romantik bir ilişki içinde oldukları yönünde haberlerle gündeme geldi, ancak Temmuz 2024'te Instagram'da ilişkilerini resmen duyurana kadar bunu gizli tuttular.

NFL yıldızı, Kasım 2024'te çiçeklerden oluşan bir kemerin altında oyuncuya evlenme teklif etti. Çift deniz kenarındaki evlenme teklifinden bir fotoğraf içeren ortak bir gönderiye “11•22•24” başlığını eklediler ve bunu da bir sonsuzluk emojisiyle süslediler.

Hailee Steinfeld ve Josh Allen evlendikten sonra ellerini çabuk tuttular ve Hailee Steinfeld, 11 Aralık'ta 29. doğum gününü kutlamak için yaptığı paylaşımda kocası Josh Allen'ın hafifçe büyümeye ve belirginleşmeye başlamış karının öptüğü bir fotoğrafı da paylaşarak hamile olduğunu duyurdu.

2025’i yeni yıla kavuşacakları bebeklerini hasretle bekleyerek noktalayan ünlü çift bir yandan sabırsızlanırken bir yandan da bebeklerinin cinsiyeti ve ismi konusunda da bir ipucu verdiler.

Haberin Devamı

Hailee Steinfeld, yeni bir hamilelik fotoğrafı paylaştı, yanında da üzerinde "Bebek Beau" işlemesi bulunan bir bebek tulumunun fotoğrafına yer verdi.

Böylece hayranları çiftin erkek bebek beklediğini ve adının Beau olmasına da şimdiden karar verdiklerini söyleyip büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadılar.

Hailee Steinfeld, ilk olarak 16 Kasım'da Governors Awards kırmızı halısında giydiği pileli gri Stéphane Rolland elbisesiyle hamilelik söylentilerini alevlendirdi; bu elbise ünlü oyuncunun karnını ve belini stratejik olarak gizliyor gibi görünüyordu.

Haberin Devamı

Josh Allen’la yaptığı evlilikten bahsederken onunla evlendiğinden beri kendini tamamlanmış hissettiğini söyleyen Hailee Steinfeld “Kendimin en iyi versiyonu oldum” diyerek büyük aşkıyla bir arada yaşamaya başlamanın ona nasıl bir tamamlanmışlık duygusu yaşattığından dem vurmuştu.

"Bir kadın olarak kendi hayatıma adım atıyorum, kelimenin tam anlamıyla kim olduğumu anlıyorum” diyen Hailee Steinfeld annelikle ilgili soruya da “Josh’la bunu başarmak çok kolay gözüküyor. Elbette anne olmak istiyorum” diyerek eşiyle çocuk planı yaptıklarının da ipucunu vermişti.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun ne zaman doğum yapacağı belli olmasa da hamilelik paylaşımları ve karnının büyüklüğüne bakınca çift birinci evlilik yıl dönümlerini taze anne baba olarak kutlayabilir gibi görünüyor…