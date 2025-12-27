Hayatımın en kıymetli karşılaşması

Haberin Devamı

Sözleri Sağıroğlu’nun, müziği ise Yunan besteci Stamatis Spanoudakis’in imzasını taşıyan şarkıya Gökhan Özdemir tarafından klip de çekildi.

Şarkının klibinde Demet Sağıroğlu ile kamera karşısına geçen Cem Adrian sanatçıya duyduğu hayranlığı şu sözlerle ifade etti:



“Hayatımın en kıymetli karşılaşmalarından biridir Demet. Bir tesadüfün bir mucizeye dönüşmesindeki en önemli rol onundur. Ama sadece bu yüzden değil onu bu kadar sevmem. Gerçektir. Güzeldir. İnsandır. Bu kadarla da kalmaz. Harika bir şarkıcıdır. Gençliğimin ‘Kınalı Bebek’idir. ‘Arnavut Kaldırımı’dır. Seni çok seviyorum Demet. İyi ki varsın. İyi ki beni buldun.”