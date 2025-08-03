Hayatımda erkek sinek bile istemiyorum

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Sanatçı, ekonomik koşullara rağmen alanı dolduran sevenlerine şu sözlerle teşekkür etti: “Harika görünüyorsunuz. Beni hep sevin. Ekonomik problemler var. Hepimiz etkileniyoruz. Biletler çok pahalı ama ona rağmen buradasınız. İşte kıymetli olan da bu.”

Hayranlarıyla dertleşen Nilüfer, “Erkek sinek bile istemiyorum artık. Kedilerim var, onlar erkek. Sizlerle dertleşiyorum. Siz de anlatın dertlerinizi, birlikte yaralarımıza merhem olalım” dedi. Konserde unutulmaz müzisyen Onno Tunç’un kızı Ayda Tunç da kemanıyla orkestrada yer aldı.

Nilüfer, 30 Ekim’de yeniden Harbiye’de konser verecek.