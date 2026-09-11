Hayal Köseoğlu ilk sergisini açtı

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Resim sanatıyla ilgilenen oyuncu Hayal Köseoğlu, ilk kişisel sergisini önceki gün Kadıköy’deki Chi Art Gallery’de açtı. Köseoğlu, hislerini şu sözlerle dile getirdi:

“Benim için çok özel bir gün. İlk sergim, birazcık amatörüm. Küçüklüğümden beri resim yapıyorum. Tuvale resim yapmaya başlayalı 2 sene oldu. Evde 18 çizimim daha var. İnsanların güzel yorumları beni yüreklendirdi.”

Oyuncu, çizdiği resimleri de şöyle anlattı: “Kadın ve feminizm benim için önemli konular. Kadının yargılandığı ve ötekileştirildiği bir dünya olduğu için bunu sembolize ettim.”

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Nezir Çınarlı, Hayal Köseoğlu’nu öperek tebrik etti.

Nişanlım çok yetenekli



Sergi açılışında Hayal Köseoğlu’yla poz veren Nezir Çınarlı, nişanlısına övgüler yağdırdı: “Onunla gurur duyuyorum. Eserlerinin yapım aşamasında yanındaydım. Çok yetenekli bir nişanlım var.” Hayal Köseoğlu da “Çok sevdiğim ve çok sevildiğim bir ilişkinin içerisindeyim” dedi.

Hayal Köseoğlu’nu sergi açılışında “Muhtemel Aşk” dizisinden rol arkadaşları Evrim Doğan ve Müge Bayramoğlu da yalnız bırakmadı.

