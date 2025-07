Hastalığı yüzünden emekli oldu… ‘Bu benim son konserim’ demişti… Ona veda etmeye on binler koştu!

Haberin Devamı

Uzun saçları, siyah deri giysileriyle sahnede görünüp mikrofonu eline aldığında milyonları peşinden sürükleyen ve kariyeri boyunca “Karanlıklar Prensi” olarak anılan usta isim dün akşam memleketi İngiltere’de son konserini verdi.

EFSANE GRUBUNU 25 YIL SONRA BİR ARAYA GETİRDİ

Sahnelere veda eden, son konserini veren ve hayranlarını deyim yerindeyse gözü yaşlı bırakan Ozzy Osbourne aslında ilerlemiş yaşına rağmen bu emeklilik kararını zorunlu olarak vermek zorunda kaldı…

Dün akşam Birmingham'daki Villa Park Stadyumu’nda son konserini veren 76 yaşındaki Ozzy Osbourne hem grubu Black Sabbath’ı hem de rock dünyasının sayısız ismini sahnede buluşturdu.

Black Sabbath en son tam kadro olarak sahneye çıktığında takvimler 2005’i gösteriyordu. Ozzy Osbourne hiç istemese de emeklilik kararı almıştı ve son konserini dün akşam verdi... Hayranalrı onu son bir kez sahnede görmek için stadyuma akın etti

42 BİNDEN FAZLA HAYRANI ONU SAHNEDE SON KEZ GÖRDÜ… MÜZİK DÜNYASININ YILDIZ İSİMLERİ DE ONU YALNIZ BIRAKMADI

Bu son konser efsane grup Black Sabbath’ı bir araya getirmekle kalmadı, izleyiciler sahnede Metallica, Pantera, Slayer, Gojira, Anthrax, Alice In Chains, Smashing Pumpkins'ten Billy Corgan, Guns N' Roses üyeleri, KoRn, Tool'dan Maynard James Keenan ve Rage Against the Machine üyelerini de görmüş oldu. Ozzy Osbourne veda konserinin sonunda hayranlarına "Bu son şarkı. Sizin desteğiniz sayesinde harika bir yaşam sürdürebildik, kalbimizin derinliklerinden teşekkür ederiz"

VEDA KONSERİ TARİHE GEÇTİ

Ozzy Osbourne’un değil sahneleye çıkmak şarkı bile söyleyemeyecek halde olduğu konuşuluyordu. Parkinson’la boğuşan efsane isim grubuyla konser için yapılan provalara bile katılamadı.

Artık yürümekte çok zorlandığı bilinen Ozzy Osbourne sahneye kurulan bir düzenekle konserin sonunda bir tahtla sahne altından çıktı ve ona veda etmeye gelen 42 binden fazla sevenini selamladı. Veda konserinde Rock dünyasının sayısız ismi sahne aldı

EN SON 2022’DE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Usta isim elbette eski günlerindeki gibi bir performans sergileyemedi ancak onu son bir kez sahnede gören herkes çok mutluydu ve kimseler onun şarkıları nasıl söylediğiyle ilgilenmedi.

Ozzy Osbourne her şeye rağmen sahnede olmak istediğini söylemiş, ayakta durmakta güçlük yaşasa da hayranlarıyla 2022’de sahnede buluşmuştu.

HASTALIĞINI NEREDEYSE 20 YIL SAKLADI

Metal müziğin babası olarak anılan, hayranlarının kendisine “Karanlıklar Prensi” adı verdiği heavy metal grubu Black Sabbath’ın solisti Osbourne son günlerde giderek bozulan sağlığıyla hem hayranlarına hem de ailesine büyük bir üzüntü yaşatıyor.

Birkaç yıl önce memleketinde ölmek istediğini söyleyerek ABD’den yeniden İngiltere’ye taşınan Ozzy Osbourne 2020’de Parkinson’a yakalandığını açıklamıştı.

Ozzy Osbourne 20 yıldan fazladır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor ve zorunlu emeklilik kararının altında da bu gerçek var

Aslında bu tedavisi olmayan korkunç hastalık Ozzy Osbourne’un yakasına 2003’te yapışmış, ünlü şarkıcı yıllarca hastalığını hayranlarından saklayarak yaşamıştı.

ARTIK SADECE BASTONLA AYAKTA DURABİLİYOR

Son zamanlarda hastalığının etkisi Ozzy’yi iyice zorlamaya başladı. Buna bir de evinde geçirdiği kaza eklendi.

Merdivenlerden düşen ve büyük sakatlıklar geçiren Ozzy Osbourne birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldı ve ancak baston desteğiyle yürüyebilmeye başladı.

Her şeye rağmen son bir kez sahneye çıkmak istediğini söyleyen efsane şarkıcı doktor kontrolünde ve günde 15 kez tansiyonu ölçülerek bu veda konserine hazırlandı…

Son konserde Ozzy Osbourne'un tahtıyla sahneye geldiği anları Black Sabbath gurubunun yıllardır fotoğrafçılığını yapan Ross Halfin çekti

