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Hasret sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#Sezen Aksu#Paşa Gönül Şarkıları#Ey Aşk
Hasret sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 09:11

SEZEN Aksu’nun merakla beklenen yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları” dinleyiciyle buluştu.

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 Sanatçının 8 yıl aradan sonra çıkardığı albüm toplam 16 şarkıdan oluşuyor. Ağırlık olarak Sezen Aksu’ya ait şarkıları içeren albümde Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar, Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin de eserleri yer alıyor.

Albümün ilk klibi “Doğrucu” şarkısına çekildi. Tamamen Google Gemini ve Veo 3 ile oluşturulan klibin yönetmenliğini ise Öner S. Biberkökü üstlendi.

4 şarkıyla trendlerde

Sezen Aksu’nun yeni çıkan “Paşa Gönül Şarkıları” albümü müzikseverlerle buluştuğu andan itibaren X platformunda gündem oldu. Albüm YouTube trendlerine 4 şarkısıyla birden girdi. “Ey Aşk”, “Yandı İçim”, “Sen Ağla” ve “Bana Sor” şarkıları binlerce kez dinlendi.

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#Sezen Aksu#Paşa Gönül Şarkıları#Ey Aşk

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