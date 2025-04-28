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Bir zamanlar ikisi de çocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±... YÄ±llar önce birbirlerine gönül verdiler... Ä°kinci bebekleri de gizlice doÄŸdu

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#Harry Potter#Rupert Grint#Georgia Groom
Bir zamanlar ikisi de Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±... YÄ±llar Ã¶nce birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verdiler... Ä°kinci bebekleri de gizlice doÄŸdu
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 09:10

YÄ±llar akÄ±p gider, herkes yaÅŸ alÄ±r, hatta yaÅŸlanÄ±r... Ã–zellikle de mesleklerini kamera karÅŸÄ±sÄ±nda yapan, milyonlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yen ve yaÅŸlanan oyuncularÄ±n zaman iÃ§indeki deÄŸiÅŸimi de kimsenin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§maz.

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Ã‡ocuk yÄ±ldÄ±z olarak tanÄ±nanlar gÃ¼nÃ¼ gelir Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸÄ±r... Sinema seyircisinin hep Ã§ocuk olarak hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu oyuncular anne olur, baba olur... SaÃ§larÄ±na aklar dÃ¼ÅŸer.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi tam da bÃ¶yle milyonlarca kiÅŸinin hafÄ±zasÄ±na Ã§ocukluk haliyle kazÄ±nan bir oyuncu, ikinci bebeÄŸini de kucaÄŸÄ±na aldÄ±. Kendisi gibi bir zamanlar Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olan sevgilisiyle iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen ilk Ã§ocuk biraz daha dikkat Ã§ekmiÅŸti.

Ama beÅŸ yÄ±l sonra doÄŸan ikinci bebek oyuncunun hayranlarÄ±na sÃ¼rpriz oldu.
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Bir zamanlar ikisi de Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±... YÄ±llar Ã¶nce birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verdiler... Ä°kinci bebekleri de gizlice doÄŸdu

HARRY POTTER SERÄ°SÄ°NÄ°N Ã‡OCUK OYUNCULARINDAN
Ä°kinci kez bebek sahibi olan bu eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z Rupert Grintâ€¦ Ya da milyonlarca sinemaseverin hafÄ±zasÄ±nda yer ettiÄŸi ÅŸekliyle Harry Potter serisinin Ron Weasley'i.

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Uzun sÃ¼redir kendisi gibi Ã§ocuk yaÅŸta oyunculuk yapmaya baÅŸlayan Georgia Groome ile birlikte olan Grint, ilk kez 2020 yÄ±lÄ±nda baba olmuÅŸtu. GenÃ§ Ã§ift, Wednesday (Ã‡arÅŸamba) adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±zlarÄ±nÄ± kucaklarÄ±na aldÄ±ktan beÅŸ yÄ±l sonra bu kez ikinci bebeklerine kavuÅŸtu.

Ã–zel hayatlarÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta yaÅŸamayÄ± seÃ§en Rupert Grint ile Georgia Groom, ikinci bebek konusunda da bu kuralÄ± bozmadÄ±.

Bir zamanlar ikisi de Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±... YÄ±llar Ã¶nce birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verdiler... Ä°kinci bebekleri de gizlice doÄŸdu

Rupert Grint ile Georgia Groome'un beÅŸ yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. Ã‡ift ikinci bebeklerinin cinsiyetini ise henÃ¼z aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ deÄŸil.

Bir zamanlar ikisi de Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±... YÄ±llar Ã¶nce birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verdiler... Ä°kinci bebekleri de gizlice doÄŸdu

Ä°KÄ°NCÄ° BEBEK BABASI GÄ°BÄ° KIZIL SAÃ‡LI
36 yaÅŸÄ±ndaki Grint ile 33 yaÅŸÄ±ndaki Groome, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± aile gezintisinde objektiflere takÄ±ldÄ±.

Hampstead'deki bu gezinti sÄ±rasÄ±nda Grint ile Groome'un ikinci Ã§ocuklarÄ±nÄ±, bir bebek arabasÄ±nda renkli bir battaniyenin altÄ±nda gÃ¶zlerden uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± dikkat Ã§ekti.

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Her ne kadar Rupert Grint ile Georgia Groome, ikinci bebeklerini gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸsa ada onun da babasÄ± gibi kÄ±zÄ±l saÃ§lÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Gözden KaçmasÄ±nFilm setinde aralarÄ±nda bir Ã§ekim doÄŸmuÅŸtu... Onu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez Ã§ocuklarÄ±mÄ±z olmasÄ±nÄ± istedimFilm setinde aralarÄ±nda bir çekim doÄŸmuÅŸtu... 'Onu görür görmez çocuklarÄ±mÄ±z olmasÄ±nÄ± istedim'Haberi görüntüle

Bir zamanlar ikisi de Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±... YÄ±llar Ã¶nce birbirlerine gÃ¶nÃ¼l verdiler... Ä°kinci bebekleri de gizlice doÄŸdu


2011 YILINDAN BU YANA BÄ°RLÄ°KTELER
Rupert Grint ile Georgia Groome, 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte. J.K. Rowling'in aynÄ± adlÄ± seri romanÄ±ndan uyarlanan Harry Potter'da Grint, Ã¶nemli rolleri Daniel Radcliffe ve Emma Watson ile paylaÅŸÄ±yordu.

Grint'in sevgilisi Georgia Groome de bir oyuncu. London To Brighton, Angus, Thongs and Perfect Snogging gibi yapÄ±mlardaki performansÄ±yla tanÄ±nÄ±yor.

Rupert Grint, bundan yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda sevgilisi Georgia Groome ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda "Bu Ã§ok doÄŸal bir ÅŸey. Biz onunla Ã§ok iyi arkadaÅŸÄ±. Sanki aynÄ± insan gibiyiz. DÃ¼ÅŸÃ¼nce sistemimiz bile aynÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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Grint, bu durumun da iliÅŸkilerinin yolunda gitmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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#Harry Potter#Rupert Grint#Georgia Groom

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