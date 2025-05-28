Harika Avcı'nın ev sahibi konuştu: Bazen beni bile tanımıyor, yardıma ihtiyacı var

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“Ünlü sanatçı siroz mu? Sağlık durumu ciddi mi? En son kimlerle görüştü? Evinde neler yaşanıyor? Mahalle ve komşular ne diyor?” Soruları cevap buldu.

Bugünkü yayına ise Harika Avcı’nın ev sahibi damga vurdu.

Uzun zamandır gözlerden uzak ve gizemli bir yaşam süren Avcı hakkında son dönemde çıkan iddialar kamuoyunu endişeye sürüklemişti. İddialara göre; sanatçı maddi zorluklar yaşıyor, sağlığı bozulmuş, hatta siroz olmuş ve “yakında öldüğümü duyacaksınız” dediği bile öne sürülmüştü.

Ancak Harika Avcı, bu söylentileri kesin bir dille reddetti. Buna rağmen, bugüne kadar ne sesi duyuldu ne de yüzü görüldü. Fakat o büyük sessizlik, “Neler Oluyor Hayatta” programında bozuldu.

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Türk sanat dünyasının cevabını merakla beklediği o sorular artık cevapsız değil:

Bugünkü programa çok çarpıcı bir isim telefon bağlantısı ile katılarak oldukça önemli açıklamalar yaptı. O isim, Harika Avcı’nın ev sahibi Cebrail Şık’tı. Bildiği tüm gerçekleri tek tek açıkladı.

İşte o önemli açıklamalar:

“ŞARKILARININ TELİFİNİN PEŞİNDELER”

Yaklaşık 5 yıldır kendisiyle iletişim kurmak, yardımcı olmak isteyen yakın çevresi ve sanatçı dostlarından hiç kimse yok. Hiç kimse de arayıp destek olmuyor. Harika Avcı vefat ettiğinde onun şarkılarının telif haklarını almak için gelenler bile oldu.

Yani ziyaretine ayda yılda bir gelenler, şarkılarının telif haklarının peşindeler. Bana sanatçının telif haklarını almamı teklif edenler de oldu. Ben insanlık görevimi yapıyorum. Evimde ömür boyu oturabilir. Birçok sanatçı dostunun yapamadığını ben yapıyorum.

Ben kendisini en son geçen sene gördüm, ondan sonra görmedim. Kendisinin çok ciddi sağlık problemleri var. Devletimiz acil yardım etmeli. Beni bile bazen tanıyor, bazen tanımıyor. Hiçbir komşusuyla da iletişimi yok zaten. İçine kapanık bir hanımefendi. Kimseyle görüşmüyor. Sağlık durumu iyi değil, devletin buna el atması lazım. Hiçbir sanatçı dostu yardımcı olmuyor, hepsi gündeme gelmek derdindeler.

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“SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL”

Kapısını kırıp içeri girmek istediği ve kafasına Harika Avcı tarafından saksı fırlatıldığı iddialarını da yanıtlayan Cebrail Şık şunları söyledi:

“Olayın gerçeği şöyle; komşular beni arayıp Harika Avcı’dan haber alamadıklarını, evinden hiçbir ses gelmediğini söylediler. Biz de sağlık durumundan endişelendik. Polisi çağırdık, kapıyı açtık. Sonra geldi, bize bağırdı. Olayın doğrusu budur. Ama kendisinin yardıma ihtiyacı var.”