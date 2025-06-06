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Harbiye'nin özelliğini göstereceğim

Güncelleme Tarihi:

#Berkay#Mahsun Kırmıgül#Özlem Ada Şahin
Harbiyenin özelliğini göstereceğim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 09:59

Berkay, Mahsun Kırmıgül’ün “Harbiye’nin bir özelliği kalmadı” sözlerine Harbiye konseri öncesi şu karşılığı verdi: “Gelin içeride Harbiye’nin özelliğini göstereceğim.”

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Berkay önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıktı. Şarkıcı, sahne önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, Mahsun Kırmızıgül’ün “Harbiye eskisi gibi değil, parasını veren çıkabiliyor” sözlerine şu karşılığı verdi: “Doğru söylemiş. Çünkü Harbiye için konuşulmaz. Her konser salonu kiralanabiliyor, parasını verip alabiliyorsun. Ama bunun altına girip yükümlülüğü almak güç. Bin bilet alıp prodüksiyon masraflarını karşılayamazsın. Prodüksiyona milyon üzerinde para harcıyor. Mahsun Abi’nin dediği doğru. Parasını verdiği her yeri kiralayabilir, konser yapabilirsin.”

Berkay, “Mahsun Bey’in ‘Bir özelliği kalmadı Harbiye’nin’ açıklaması da var” diyen muhabirlere “Gelin içeride özelliği göstereceğim” karşılığını verdi.

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Harbiyenin özelliğini göstereceğim

ARYA HASTALANDI

Berkay, yakında Paris tatiline çıkacaklarını açıkladı: “Eser’ler (Yenerler) ile gideceğiz. Evlendikleri ilk gün de oradaydım. Herhalde bu yıllarca devam edecek.”

Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’in konsere gelmemesi hakkında ise şunları söyledi: “Kızımız Arya hasta. Ondan gelemedi.”

TENİSE BAŞLADI

Harbiyenin özelliğini göstereceğim


Berfu-Eser Yenenler, konsere katıldı. Eser Yenenler, “Berfu beni tenise yazdırdı. Fransa Açık’ta final maçına da bilet aldık. Tenis az hareket çok bereket gibi” dedi. Komedyen 15 kilo verdiğini de açıkladı: “Hedefim 30 kilo vermek.”

Harbiyenin özelliğini göstereceğim

Begüm Öner - Ceyhun Fersoy
Harbiyenin özelliğini göstereceğim

Elif Buse Doğan

 

 

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#Berkay#Mahsun Kırmıgül#Özlem Ada Şahin

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