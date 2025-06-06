Harbiye'nin özelliğini göstereceğim

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Berkay önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıktı. Şarkıcı, sahne önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Şarkıcı, Mahsun Kırmızıgül’ün “Harbiye eskisi gibi değil, parasını veren çıkabiliyor” sözlerine şu karşılığı verdi: “Doğru söylemiş. Çünkü Harbiye için konuşulmaz. Her konser salonu kiralanabiliyor, parasını verip alabiliyorsun. Ama bunun altına girip yükümlülüğü almak güç. Bin bilet alıp prodüksiyon masraflarını karşılayamazsın. Prodüksiyona milyon üzerinde para harcıyor. Mahsun Abi’nin dediği doğru. Parasını verdiği her yeri kiralayabilir, konser yapabilirsin.”
Berkay, “Mahsun Bey’in ‘Bir özelliği kalmadı Harbiye’nin’ açıklaması da var” diyen muhabirlere “Gelin içeride özelliği göstereceğim” karşılığını verdi.
ARYA HASTALANDI
Berkay, yakında Paris tatiline çıkacaklarını açıkladı: “Eser’ler (Yenerler) ile gideceğiz. Evlendikleri ilk gün de oradaydım. Herhalde bu yıllarca devam edecek.”
Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’in konsere gelmemesi hakkında ise şunları söyledi: “Kızımız Arya hasta. Ondan gelemedi.”
TENİSE BAŞLADI
Elif Buse Doğan