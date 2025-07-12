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Harbiye'de Hadise şov

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#Harbiye#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Konser
Harbiyede Hadise şov
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 10:20

Hadise önceki akşam Harbiye’deki konseri ile beğeni topladı. Şarkıcının kıyafetleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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Hadise, iki gün üst üste vereceği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserlerinin ilkini önceki akşam gerçekleştirdi.

Harbiyede Hadise şov

Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenen konser serisinin ilk gecesi yoğun ilgi görürken, Harbiye çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Konser için haftalardır yoğun bir hazırlık süreci yürüten Hadise, sahneye 20 kişilik uluslararası dans ekibiyle çıktı.

Harbiyede Hadise şov


Hadise’nin kıyafetleri modacı Burcu Sedef imzası taşıdı. Sanatçının kırmızı lateks mayosu ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Harbiyede Hadise şov

Hadise, gecenin finalinde yağmur efekti altında dans etti. Sanatçıyı izleyenler arasında annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz’ün yanı sıra dostları da vardı. 

Harbiyede Hadise şov

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#Harbiye#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Konser

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