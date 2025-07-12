Harbiye'de Hadise şov

Haberin Devamı

Hadise, iki gün üst üste vereceği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserlerinin ilkini önceki akşam gerçekleştirdi.

Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenen konser serisinin ilk gecesi yoğun ilgi görürken, Harbiye çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Konser için haftalardır yoğun bir hazırlık süreci yürüten Hadise, sahneye 20 kişilik uluslararası dans ekibiyle çıktı.

Haberin Devamı

Hadise’nin kıyafetleri modacı Burcu Sedef imzası taşıdı. Sanatçının kırmızı lateks mayosu ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Hadise, gecenin finalinde yağmur efekti altında dans etti. Sanatçıyı izleyenler arasında annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz’ün yanı sıra dostları da vardı.