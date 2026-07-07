Harbiye’de Derya Uluğ gecesi

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Sahneye asansörle yükselerek çıkan ve gösterişli girişiyle alkış alan Derya Uluğ, sevilen şarkılarını peş peşe seslendirdi. Gecede Murat Dalkılıç da konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. İki ünlü isim “Hay” şarkısında düet yaptı.



ŞIMARIKLARI SEVMEM



Derya Uluğ gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ünlü popçu, yeni şarkısı “Şımarık”tan yola çıkılarak sorulan “Şımarık mısınızdır?” sorusuna gülerek cevap verdi:

“Şımarık insanları sevmem. Ama herkes bazen şımarır. Herkesin buna hakkı da vardır.”



BU YIL EVLENECEĞİZ



Uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök’le kısa süre önce nişanlanan Derya Uluğ, düğünü bu yıl yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Gerçekten farklı bir heyecanmış. Kahveye bal koyduk, hayatımız bal gibi olsun diye. Nişan oldu, şimdi evlilik sorusu geliyor. Evlendikten sonra da ‘Çocuk ne zaman?’ diye soracaksınız.”

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Her grubun bir ömrü var





Derya Uluğ’u dinlemeye gelen Gülçin Ergül, eski grubu Hepsi’nin dağılmasıyla ilgili yöneltilen “Keşke dağılmasaydık diyor musunuz?” sorusuna “Keşke demiyorum, nasipte ne varsa her zaman o oluyor. Ben bu konuda kaderci düşünüyorum. Her grubun bir ömrü var. Ancak çok profesyonel olursanız dağılmazsınız” yanıtını verdi. Şarkıcı, grubun dağılmasının sorumlusu olarak gösterilmesi hakkında da şöyle dedi: “Bu tamamen karalama çalışmasıydı. Eski ekip arkadaşlarım etkileşim almak için beni kullandı.”

Acının dili, dini, ırkı yok