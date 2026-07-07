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Harbiye’de Derya Uluğ gecesi

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#Derya Uluğ#Harbiye Konseri#Murat Dalkılıç
Harbiye’de Derya Uluğ gecesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 07:00

Derya Uluğ önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

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Sahneye asansörle yükselerek çıkan ve gösterişli girişiyle alkış alan Derya Uluğ, sevilen şarkılarını peş peşe seslendirdi. Gecede Murat Dalkılıç da konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. İki ünlü isim “Hay” şarkısında düet yaptı.

ŞIMARIKLARI SEVMEM

Derya Uluğ gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ünlü popçu, yeni şarkısı “Şımarık”tan yola çıkılarak sorulan “Şımarık mısınızdır?” sorusuna gülerek cevap verdi:

“Şımarık insanları sevmem. Ama herkes bazen şımarır. Herkesin buna hakkı da vardır.”

BU YIL EVLENECEĞİZ

Uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök’le kısa süre önce nişanlanan Derya Uluğ, düğünü bu yıl yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Gerçekten farklı bir heyecanmış. Kahveye bal koyduk, hayatımız bal gibi olsun diye. Nişan oldu, şimdi evlilik sorusu geliyor. Evlendikten sonra da ‘Çocuk ne zaman?’ diye soracaksınız.” 

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Her grubun bir ömrü var

Harbiye’de Derya Uluğ gecesi


Derya Uluğ’u dinlemeye gelen Gülçin Ergül, eski grubu Hepsi’nin dağılmasıyla ilgili yöneltilen “Keşke dağılmasaydık diyor musunuz?” sorusuna “Keşke demiyorum, nasipte ne varsa her zaman o oluyor. Ben bu konuda kaderci düşünüyorum. Her grubun bir ömrü var. Ancak çok profesyonel olursanız dağılmazsınız” yanıtını verdi. Şarkıcı, grubun dağılmasının sorumlusu olarak gösterilmesi hakkında da şöyle dedi: “Bu tamamen karalama çalışmasıydı. Eski ekip arkadaşlarım etkileşim almak için beni kullandı.”

Acının dili, dini, ırkı yok

Harbiye’de Derya Uluğ gecesi


Konser sırasında, hayattan koparılan gençlerin fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı. Derya Uluğ o fotoğraflar eşliğinde duygusal bir konuşma yaptı: “Unutmamamız lazım. Hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir delikanlımızın canına yok yere bir zarar gelsin istemiyoruz. Geldiğinde çok üzülüyoruz. Ben sadece ülkemdeki çocuklar için değil, Filistin’de, Gazze’de zulme uğrayıp hayattan koparılanlar için de aynı acıyı duyuyorum. Çünkü acının dili, dini, ırkı hiçbir zaman yoktur.”

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#Derya Uluğ#Harbiye Konseri#Murat Dalkılıç

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