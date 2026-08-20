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Harbiye’de ayakta alkışlandı

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Tilbe#Harbiye Konseri#Roman Havası
Harbiye’de ayakta alkışlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:36

YILDIZ Tilbe geçen akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu.

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Tilbe, günler öncesinden tüm biletleri tükenen konseriyle İstanbul’a unutulmaz bir yaz gecesi yaşattı.

Şarkıcı, konserin açılışını klasikleşen eserlerinden “Delikanlım” ile yaptı. Kariyeri boyunca hafızalarda yer eden şarkılarını arka arkaya seslendiren Tilbe’ye hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin renkli anlarından biri ise Yıldız Tilbe’ye klarnetin eşlik ettiği Roman havası potpurisi oldu. Ritmin yükseldiği bu bölümde şarkıcı dansıyla ayakta alkışlandı.

Yıldız Tilbe, 2 Eylül’de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde olacak.

Harbiye’de ayakta alkışlandı

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#Yıldız Tilbe#Harbiye Konseri#Roman Havası

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