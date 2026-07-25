×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Harbiye sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Sibel Can#Harbiye Konseri#Türk Müziği
Harbiye sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 08:35

TÜRK müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Günler öncesinden tüm biletleri tükenen konserde sanatçı, yaklaşık üç saat süren performansıyla hayranlarına unutulmaz bir müzik keyfi yaşattı.

Sibel Can, konserine “Daha Yolun Başındayım” ile başladı. Ardından “Kış Masalı”, “Çakmak Çakmak”, “Gül Döktüm Yollarına”, “Kanasın” ve “Padişah” gibi unutulmaz şarkılarıyla seyircisini geçmişten bugüne uzanan müzikal bir yolculuğa çıkardı.

Konserin ikinci bölümünde gecenin en büyük sürprizi yaşandı. “Kıyamam” şarkısında Sibel Can ile düet yapan Eypio sahneye çıktı.

İkili, büyük ilgi gören düetlerini ilk kez canlı seslendirdi. İkili, yıllar sonra yeniden bir araya geldikleri ilk ortak çalışmaları “Diken mi Gül mü”yü de seslendirerek geceye damga vurdu. Sibel Can, konserde Amor Gariboviç imzalı iki farklı özel tasarım kıyafet giydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sibel Can#Harbiye Konseri#Türk Müziği

BAKMADAN GEÇME!