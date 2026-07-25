Harbiye sürprizi

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Günler öncesinden tüm biletleri tükenen konserde sanatçı, yaklaşık üç saat süren performansıyla hayranlarına unutulmaz bir müzik keyfi yaşattı.

Sibel Can, konserine “Daha Yolun Başındayım” ile başladı. Ardından “Kış Masalı”, “Çakmak Çakmak”, “Gül Döktüm Yollarına”, “Kanasın” ve “Padişah” gibi unutulmaz şarkılarıyla seyircisini geçmişten bugüne uzanan müzikal bir yolculuğa çıkardı.

Konserin ikinci bölümünde gecenin en büyük sürprizi yaşandı. “Kıyamam” şarkısında Sibel Can ile düet yapan Eypio sahneye çıktı.

İkili, büyük ilgi gören düetlerini ilk kez canlı seslendirdi. İkili, yıllar sonra yeniden bir araya geldikleri ilk ortak çalışmaları “Diken mi Gül mü”yü de seslendirerek geceye damga vurdu. Sibel Can, konserde Amor Gariboviç imzalı iki farklı özel tasarım kıyafet giydi.