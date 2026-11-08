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Harbiye geliri sokak hayvanlarına

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#Mert Demir#Harbiye Açıkhava Konserleri #Sokak Hayvanları
Harbiye geliri sokak hayvanlarına
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 08:18

Mert Demir, Harbiye Açıkhava’da sezonun ikinci konserini verdi.

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Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık, Demir’in şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Şarkıcı, konser gelirini sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı:

“Bu konserin gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyorum. İhtiyacımdan fazlasını kazanmaya başladığımdan beridir bu yardımlara özen gösteriyorum. Sizler de kendi imkânlarınız dahilinde onları unutmayın.”

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#Mert Demir#Harbiye Açıkhava Konserleri #Sokak Hayvanları

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