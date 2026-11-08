Harbiye geliri sokak hayvanlarına

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık, Demir’in şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Şarkıcı, konser gelirini sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı:

“Bu konserin gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyorum. İhtiyacımdan fazlasını kazanmaya başladığımdan beridir bu yardımlara özen gösteriyorum. Sizler de kendi imkânlarınız dahilinde onları unutmayın.”

NEREDE GÖRÜLDÜLER

◊ Haluk Bilginer, Moda’daki Oyun Atölyesi’nin önünde, cep telefonuyla konuşurken...

◊ Manifest üyeleri, Seyrantepe’de, bir plak şirketinin önünden VIP araçlara binerken...

◊ Hande Erçel, Beykoz Acarkent’te, aracıyla siteye giriş yaparken...

◊ Arzum Onan, Nişantaşı’nda, bir sokak satıcısından çiçek alırken...

◊ Nurgül Yeşilçay, Bebek’te, hayranlarıyla fotoğraf çektirirken...

Haberin Devamı

◊ Gonca Vuslateri, Sarıyer’deki bir börekçide, setteki arkadaşlarına börek alırken...

◊ Candan Erçetin, Antalya Havalimanı’nda, asistanıyla uçak saatini beklerken...

◊ Melis Sezen, Divan Kuruçeşme’de, muhabirlerin sorularını yanıtlarken...

◊ Sıla, Bodrum Havalimanı’nın önünde, aracından inerken...

◊ Zeynep Casalini, Turgutreis halk pazarında, alışveriş yaparken...