Harbiye geliri sokak hayvanlarına

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Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık, Demir’in şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Şarkıcı, konser gelirini sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı:
“Bu konserin gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyorum. İhtiyacımdan fazlasını kazanmaya başladığımdan beridir bu yardımlara özen gösteriyorum. Sizler de kendi imkânlarınız dahilinde onları unutmayın.”
NEREDE GÖRÜLDÜLER
◊ Haluk Bilginer, Moda’daki Oyun Atölyesi’nin önünde, cep telefonuyla konuşurken...
◊ Manifest üyeleri, Seyrantepe’de, bir plak şirketinin önünden VIP araçlara binerken...
◊ Hande Erçel, Beykoz Acarkent’te, aracıyla siteye giriş yaparken...
◊ Arzum Onan, Nişantaşı’nda, bir sokak satıcısından çiçek alırken...
◊ Nurgül Yeşilçay, Bebek’te, hayranlarıyla fotoğraf çektirirken...
◊ Gonca Vuslateri, Sarıyer’deki bir börekçide, setteki arkadaşlarına börek alırken...
◊ Candan Erçetin, Antalya Havalimanı’nda, asistanıyla uçak saatini beklerken...
◊ Melis Sezen, Divan Kuruçeşme’de, muhabirlerin sorularını yanıtlarken...
◊ Sıla, Bodrum Havalimanı’nın önünde, aracından inerken...
◊ Zeynep Casalini, Turgutreis halk pazarında, alışveriş yaparken...