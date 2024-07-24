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Harbiye Açık Hava’da Nilüfer’den Nostalji Rüzgarı

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#Nilüfer#Son Arzum#Böyle Ayrılık Olmaz
Harbiye Açık Hava’da Nilüfer’den Nostalji Rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 15:17

1974 yılından bugüne müzik kariyerinde elli yılı geride bırakan Nilüfer, Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sevenlerini elli yıllık bir geziye çıkarıyor. Sanatçı, bu özel gece için en sevilen şarkılarıyla hazırlanan bir repertuvarla sahnede olacak.

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İlk şarkısı “Dünya Dönüyor”la hayatımıza giren  Nilüfer, bu kez açık hava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

"Ta Uzak Yollardan, Son Arzum, Böyle Ayrılık Olmaz, Kavak Yelleri” gibi her dönemin sevilen şarkılarını özel bir repertuvarla seslendirecek sanatçıyla birlikte, bir dans grubu da sahnede yer alacak.

Konser, sanatçının yarım asırlık müzik serüveninde iz bırakmış olan en unutulmaz anıları ve hikayeleri de sahneye taşıyacak. Nilüfer’in unutulmaz sahne performansları ve hayatından kesitlerin yer alacağı geceye özel hazırlanan kısa film, sanatçının sahne performansına eşlik edecek.

Harbiye Açık Hava’da Nilüfer’den Nostalji Rüzgarı

28 Temmuz Pazar günü, Paribu sponsorluğunda, Jolly Joker ve Kerki Solfej organizatörlüğünde Harbiye Açık Hava Cemil Topuzlu Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin biletleri dijital platformlarda satışa çıktı. Nilüfer, İstanbul’un yanı sıra yaz boyunca ülkenin birçok şehrinde açık hava konserlerine devam edecek.

 

 

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#Nilüfer#Son Arzum#Böyle Ayrılık Olmaz

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