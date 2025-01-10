'Hande'yi çok seviyorum'

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Galadaki ilgiden memnun olduklarını dile getiren ikili, “Berlin çok soğuktu, buna rağmen insanlar geldi. Çok mutluyuz” dedi. Arduç, filmdeki samimi görüntüleri sorulunca “Ben çok seviyorum Hande’yi. Çok da iyi anlaşıyoruz. Bizi yan yana, sıkı fıkı, eğlenirken çok göreceksiniz” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Tanyeli’ye sürpriz

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, 54’üncü yaşını dostlarının Etiler Cookshop’ta düzenlediği sürpriz partiyle kutladı.

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Cenk Eren, Yonca Evcimik, Zara, Fatih Ürek gibi sanatçı dostlarının da katıldığı kutlama, Tanyeli için moral kaynağı oldu. “Bu özel günde beni yalnız bırakmayan aileme ve yakın dostlarıma çok teşekkür ediyorum” diyen ünlü dansçı, arkadaşlarının desteğiyle moralini yüksek tutmaya çalıştığını söyledi. (Sayit DURMAZ)

Çekime hazırlık

Afra Saraçoğlu makyaj odasında çekim hazırlığı yaparken çektiği ayna selfie’sini Instagram’da paylaştı.

Beyaz gömleğiyle poz veren oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı: “Çıplak sandım, çamaşırı ten rengiymiş”, “Böyle pozlar paylaşılır mı!”

O lamba tükendi

Cem Yılmaz, internet üzerinden aldığı 43 bin liralık masa lambasının evine kırık şekilde geldiğini ve ürünü bir türlü iade edemediğini belirterek markayı sosyal medyada ifşa etmişti.

Ünlü komedyenin sitem dolu paylaşımdan sonra lambanın stokları tükendi.

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Barbie partisi

Meryem Uzerli’nin küçük kızı Lily Koi 4 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, kızı için evinde ‘Barbie’ temalı bir doğum günü partisi organize etti.

Kendisi de Barbie kılığına giren Uzerli, renkli partinin fotoğraflarını “İyi ki doğdun Lily’m. Hepimiz seni çok seviyoruz” notuyla sosyal medyada paylaştı.

17 günde Avrupa’yı dolaşacak

Emre Fel, turneye çıkıyor. 17 günde Avrupa’yı gezecek olan şarkıcı, dört farklı ülkedeki yedi şehirde konser verecek.

Turne 7 Şubat’ta Amsterdam’da başlayacak. Emre Fel 8 Şubat’ta Köln’de, 9 Şubat’ta Berlin’de, 14 Şubat’ta Londra’da, 21 Şubat’ta Hamburg’da, 22 Şubat’ta Vorarlberg’de ve 24 Şubat’ta da Viyana’da sevenleriyle buluşacak.