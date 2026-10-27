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Hande Yener'in Harbiye tarzı

Güncelleme Tarihi:

#Hande Yener#Harbiye Cemil Topuzlu#Konser
Hande Yenerin Harbiye tarzı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 18:05

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Hande Yener, Harbiye'de sevenleri ile buluştu. Hakan Akkaya imzalı 100 metrelik kumaştan hazırlanan elbisesiyle dikkat çeken Yener, Simge Sağın ve Yaşar ile düet yaptı. 

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Hande Yener, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Gecede müzik, moda, dans ve görsel şovlar bir araya geldi. 

Hande Yenerin Harbiye tarzı


100 METRELİK ELBİSEYLE HARBİYE’Yİ BÜYÜLEDİ!

Hande Yener, modacı Hakan Akkaya’nın imzasını taşıyan ve 100 metre kumaş kullanılarak hazırlanan dev elbisesi ile dikkat çekti. 

Hande Yenerin Harbiye tarzı

SİMGE SAĞIN VE YAŞAR SÜRPRİZİ!

Simge Sağın ve Yaşar, Hande Yener’in sahnesine konuk oldu. İki ünlü isimle ayrı ayrı düet yapan Yener, Harbiye’yi dolduran hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

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Hande Yenerin Harbiye tarzı


Müziksevelrerin hep bir ağızdan Hande Yener'e eşlik ettiği konser; özel koreografiler, dansçılar ve görsel şovlarıyla festivali anımsattı.

Hande Yenerin Harbiye tarzı

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#Hande Yener#Harbiye Cemil Topuzlu#Konser

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