Hande Yener'in Harbiye tarzı

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Hande Yener, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Gecede müzik, moda, dans ve görsel şovlar bir araya geldi.

Hande Yener, modacı Hakan Akkaya’nın imzasını taşıyan ve 100 metre kumaş kullanılarak hazırlanan dev elbisesi ile dikkat çekti.

SİMGE SAĞIN VE YAŞAR SÜRPRİZİ!



Simge Sağın ve Yaşar, Hande Yener’in sahnesine konuk oldu. İki ünlü isimle ayrı ayrı düet yapan Yener, Harbiye’yi dolduran hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

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