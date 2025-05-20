Hande Yener: Turnayı gözünden vurdum

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Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, sıra dışı kıyafeti ve aksesuvarları için “Tatile Japonya’ya gittim, uzun süredir oradaydım. Bunların hepsini oradan aldım” dedi ve ekledi:

“Sıradanlık bana yakışmıyor. Her seferinde sevenlerimi heyecanlandırmak istiyorum. Ayrıca bu tarz kostümler bana da

çok iyi geliyor, kendimi daha iyi hissediyorum.”

Uzun süredir prodüktör Misha ile aşk yaşayan Hande Yener, sevgilisiyle ilgili soruları da yanıtladı. “Sürekli bir aradayız. Huzurlu bir ilişkimiz var. Müzik yapıyoruz, köpeklerimizle vakit geçiriyoruz. Müzik yapan birisi olmalıydı hayatımda. En doğru ilişkim Misha oldu” diyen şarkıcı, ardından “Bu sefer turnayı gözünden vurdum” diyerek kahkaha attı.

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Yener, Misha ile ilişkilerinin başında ailelerini tanıştırdıklarını da açıkladı.