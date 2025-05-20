×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Hande Yener: Turnayı gözünden vurdum

Güncelleme Tarihi:

#Hande Yener#Misha#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Hande Yener: Turnayı gözünden vurdum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 09:10

POP müziğin ünlü ismi Hande Yener önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

Haberin Devamı

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, sıra dışı kıyafeti ve aksesuvarları için “Tatile Japonya’ya gittim, uzun süredir oradaydım. Bunların hepsini oradan aldım” dedi ve ekledi:

“Sıradanlık bana yakışmıyor. Her seferinde sevenlerimi heyecanlandırmak istiyorum. Ayrıca bu tarz kostümler bana da
çok iyi geliyor, kendimi daha iyi hissediyorum.”

Hande Yener: Turnayı gözünden vurdum

Uzun süredir prodüktör Misha ile aşk yaşayan Hande Yener, sevgilisiyle ilgili soruları da yanıtladı. “Sürekli bir aradayız. Huzurlu bir ilişkimiz var. Müzik yapıyoruz, köpeklerimizle vakit geçiriyoruz. Müzik yapan birisi olmalıydı hayatımda. En doğru ilişkim Misha oldu” diyen şarkıcı, ardından “Bu sefer turnayı gözünden vurdum” diyerek kahkaha attı.

Haberin Devamı

Yener, Misha ile ilişkilerinin başında ailelerini tanıştırdıklarını da açıkladı.

Hande Yener: Turnayı gözünden vurdum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Yener#Misha#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

BAKMADAN GEÇME!