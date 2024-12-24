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Arı’nın ‘Prodüktör’ albümü için stüdyoya giren Yener, o süreçte hasta olduğu için performansını beğenmemiş, Arı’dan kaydı silip şarkıyı yeniden kaydetmeyi istemişti. Ses dosyalarında yaşanan bir karışıklık nedeniyle şarkı internete düşünce ortalık karıştı. İddiaya göre; şarkının yayınlandığını hayranlarından öğrenen Hande Yener, çok sinirlendi ve Genco Arı’ya hakaret içerikli mesajlar attı. Arı’nın özür dilemesine rağmen sakinleşmeyen Yener’in sert sözleri, tansiyon sorunu yaşayan ünlü prodüktörün fenalaşmasına yol açtı.

HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR

Yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Genco Arı, gördüğü tedavinin ardından sosyal medyada şu mesajı yayınladı: “20 küsur yıllık müzikal dostluğun üzerine, hiç planlamadığım ve hak etmediğim bir şeyle suçlandım. Hande Yener fanları beni hayatımdan bezdirdi. Son ana kadar iyi niyetimle ilgili şüphesi olan kim varsa onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Yıllar içinde bir küser bir barışırdık ama bu defa öyle kırgınım ki, hayatımda kimseden işitmediğim ve kimsenin cüret edemeyeceği sözlere maruz kaldım. Benden ne fanlar ne de magazin dünyası kötü bir söz duyacak. Herkes kendine yakışanı yapacaktır. Ama müziğinde bu kadar emeğim olan Hande Yener için son sözüm; bundan böyle ne ölüme ne dirime.” Genco Arı, yaptığı bu paylaşımı kısa süre sonra sildi.