Hande Yener gençlere sürpriz yaptı

Haberin Devamı

Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde, binlerce genç Yener’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Şarkıcı, ekibinin festivale özel tasarladığı kostüm ve makyajı ile yine dikkat çekti.

Yener, yağmur ve soğuk havaya aldırış etmeden kendisini izleyenlere teşekkür etti. Hande Yener, festivalde yer alan Madrigal grubunun sahnesine de çıktı.

Yener, grubun performansını sergilediği sırada bir anda yanlarına geldi ve genç müzisyenlere danslarıyla eşlik etti. Hande Yener’in sürprizi seyircileri hem şaşırttı hem de büyük alkış topladı.