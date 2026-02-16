Hande Ünsal: Takılarım ev değerinde

Haberin Devamı

Şarkıcı, tarzını tamamlayan takılarıyla ilgili şunları söyledi:

“Takılarım neredeyse bir ev değerinde.” Ünsal, oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da gündeme gelen Beren Saat hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

“Ben Beren’e hayranım. Eleştirildiğini görüyorum ama ben çok beğendim, hatta bayıldım. Neyini eleştirdiler anlamış değilim. Milyon tane yapay zekâ ile klip yapıldı. Beren’in yaptığı işi onlarla kıyaslamak mümkün değil. Bildiğim kadarıyla şarkısı da şu an en üst sıralarda. Kendisini tebrik ediyorum.”