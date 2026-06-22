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Hande Ünsal: Hemen evleneceğim

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#Hande Ünsal#Seda Sayan#Evlilik
Hande Ünsal: Hemen evleneceğim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 10:59

Hande Ünsal önceki gün Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi. Ünsal, “Bir haftadır buradayım. Bebek gibi baktılar bana. Viral bir enfeksiyon sebebiyle geldim. Kronik bronşitim olduğu için zor geçirdim” dedi.

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Şarkıcı, hastanede yattığı süre boyunca Seda Sayan’ı izlediğini belirtti: “Bütün hastane günlerimde Seda Sayan izledim ve dinledim. Küçük bir Seda Sayan olarak çıkıyorum buradan. Ondan ders aldım.”

Hande Ünsal: Hemen evleneceğim

Ünsal, Serkan Balkan ile evlilik soruları karşısında “Çok Seda Sayan izledim, şimdi hastane çıkışında hemen evleneceğim” diyerek kahkaha attı.

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Hande Ünsal: Hemen evleneceğim

 

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#Hande Ünsal#Seda Sayan#Evlilik

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