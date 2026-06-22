Hande Ünsal: Hemen evleneceğim

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Şarkıcı, hastanede yattığı süre boyunca Seda Sayan’ı izlediğini belirtti: “Bütün hastane günlerimde Seda Sayan izledim ve dinledim. Küçük bir Seda Sayan olarak çıkıyorum buradan. Ondan ders aldım.”

Ünsal, Serkan Balkan ile evlilik soruları karşısında “Çok Seda Sayan izledim, şimdi hastane çıkışında hemen evleneceğim” diyerek kahkaha attı.