Hande Ünsal: Hemen evleneceğim

Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 10:59
Hande Ünsal önceki gün Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi. Ünsal, “Bir haftadır buradayım. Bebek gibi baktılar bana. Viral bir enfeksiyon sebebiyle geldim. Kronik bronşitim olduğu için zor geçirdim” dedi.
Şarkıcı, hastanede yattığı süre boyunca Seda Sayan’ı izlediğini belirtti: “Bütün hastane günlerimde Seda Sayan izledim ve dinledim. Küçük bir Seda Sayan olarak çıkıyorum buradan. Ondan ders aldım.”
Ünsal, Serkan Balkan ile evlilik soruları karşısında “Çok Seda Sayan izledim, şimdi hastane çıkışında hemen evleneceğim” diyerek kahkaha attı.
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