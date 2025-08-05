Hande Subaşı: Bu şöhret bana uzak

Güncelleme Tarihi:
2005 yılında Miss Turkey seçildikten sonra birçok başarılı yapımda yer alan Hande Subaşı, MAG dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Güçlü duruşuyla dikkat çeken oyuncu “Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak güçlüyüm diyebilirim ama beni güçlü kılan şey, zaman içinde yaptığım hatalar ve baş edemediğim anlar oldu. Güçlü görünmek güzel; ancak, hep bu sorumlulukta yaşamak ve hiç tökezlememeye çalışmak da insanın kendine yüklediği en ağır özellik. Yani, güçlü görünmemin ya da olmamın arkasındaki en büyük sebep, bazen de yaptığım hataları ve baş edemediğim anları kabullenmek olabilir.”
GÜZELLİK ALGIM
DOĞALLIKTAN YANA
Hande Subaşı “Sosyal medya ile birlikte güzellik algısı da çok değişti. Daha ‘ulaşılabilir’ ama aynı zamanda daha ‘filtreli’ hâle geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusunu da yanıtladı:
“Çağın getirdikleri diyelim. Ruhen adapte olmakta ve ayak uydurmakta oldukça zorluk çekiyorum. Ben kasetleri kurşun kalemle sardığımız, birbirimize mektup yolladığımız hatta cep telefonu ilk çıktığında olay olan bir dönemde büyüdüm. Yaş aldıkça bazı şeylerin ne kadar manasız ve gereksiz olduğuna karar verirken, teknoloji inanılmaz bir hızla gelişerek bana ters argümanlarla geliyor.
Sosyal medya da teknolojiyle hayatımıza etkin bir giriş yaptı. Yok saymak imkânsız. Ancak ben ünlülerin isimlerinin bulmacalarda çıktığı bir dönemde ünlü olmuş biri olarak bu sistemi içselleştiremiyorum. Güzellik algım doğallıktan ve gerçekçilikten yana. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda kişisel müdahalelere karşı katı bir tutumum da yok ama gencecik insanların kendini buna kaptırmış olmasına üzülüyorum.”