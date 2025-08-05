Hande Subaşı: Bu şöhret bana uzak

Haberin Devamı

2005 yılında Miss Turkey seçildikten sonra birçok başarılı yapımda yer alan Hande Subaşı, MAG dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Güçlü duruşuyla dikkat çeken oyuncu “Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak güçlüyüm diyebilirim ama beni güçlü kılan şey, zaman içinde yaptığım hatalar ve baş edemediğim anlar oldu. Güçlü görünmek güzel; ancak, hep bu sorumlulukta yaşamak ve hiç tökezlememeye çalışmak da insanın kendine yüklediği en ağır özellik. Yani, güçlü görünmemin ya da olmamın arkasındaki en büyük sebep, bazen de yaptığım hataları ve baş edemediğim anları kabullenmek olabilir.”

GÜZELLİK ALGIM

DOĞALLIKTAN YANA

Hande Subaşı “Sosyal medya ile birlikte güzellik algısı da çok değişti. Daha ‘ulaşılabilir’ ama aynı zamanda daha ‘filtreli’ hâle geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusunu da yanıtladı:

“Çağın getirdikleri diyelim. Ruhen adapte olmakta ve ayak uydurmakta oldukça zorluk çekiyorum. Ben kasetleri kurşun kalemle sardığımız, birbirimize mektup yolladığımız hatta cep telefonu ilk çıktığında olay olan bir dönemde büyüdüm. Yaş aldıkça bazı şeylerin ne kadar manasız ve gereksiz olduğuna karar verirken, teknoloji inanılmaz bir hızla gelişerek bana ters argümanlarla geliyor.

Sosyal medya da teknolojiyle hayatımıza etkin bir giriş yaptı. Yok saymak imkânsız. Ancak ben ünlülerin isimlerinin bulmacalarda çıktığı bir dönemde ünlü olmuş biri olarak bu sistemi içselleştiremiyorum. Güzellik algım doğallıktan ve gerçekçilikten yana. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda kişisel müdahalelere karşı katı bir tutumum da yok ama gencecik insanların kendini buna kaptırmış olmasına üzülüyorum.”



Hande Subaşı “Aşkta sizi en çok etkileyen şey neydi” sorusuna “Bu asla tek bir cevabı olamayacak bir soru. Hayattaki seçimlerimizin ve duygu durumlarımızın o dönem hayatımızda yaşadıklarımız ve ihtiyaçduyduğumuz şeylerle paralel gittiğini düşünüyorum. Neye çok ihtiyaç duyuyorsak ona âşık olabiliriz ve o şey ya da kişi o an sizi en çok etkileyen şey olabilir” yanıtını verdi. Alican Ulusoy’la mutlu bir beraberliğiolan Subaşı “Hiç kimse veya hiçbir ilişki mükemmel değil. İnişler çıkışlar hep oluyor. Sürdürmeye gönlünolması ve fedakârlık olmazsa olmazı bir ilişkinin. Çaba göstermeyip gönlümüz olmasa elli kez ayrılmıştık” dedi.