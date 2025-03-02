Hande Erçel Versace ile poz verdi

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Erçel defile öncesi İtalyan fotoğrafçı Arthur Gareev’e iddialı pozlar verdi. Oyuncu çekimin ardından kırmızı halıda dünyaca ünlü moda tasarımcısı Donatella Versace ile bir araya geldi.

Erçel ve Versace İtalyan basınına yan yana poz verdi. Hande Erçel, ünlü modacı ve defile öncesi verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu fotoğraflarının altına şu notu düştü: “Sıcak misafirperverliğiniz ve bu etkinliği bu kadar özel kıldığınız için teşekkür ederiz. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten ilham verici ve minnettarım.” Ünlü oyuncuya hayranları sosyal medyada da övgü dolu yorumlar yaptı.

