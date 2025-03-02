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Hande Erçel Versace ile poz verdi

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#Hande Erçel#Barış Arduç#Rüzgara Bırak
Hande Erçel Versace ile poz verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 11:39

Hande Erçel, İtalya’ya gitti. Barış Arduç ile başrolde yer aldığı “Rüzgara Bırak” filmindeki cesur sahneleriyle gündem olan oyuncu, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesini izledi.

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Erçel defile öncesi İtalyan fotoğrafçı Arthur Gareev’e iddialı pozlar verdi. Oyuncu çekimin ardından kırmızı halıda dünyaca ünlü moda tasarımcısı Donatella Versace ile bir araya geldi.

Hande Erçel Versace ile poz verdi

Erçel ve Versace İtalyan basınına yan yana poz verdi. Hande Erçel, ünlü modacı ve defile öncesi verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu fotoğraflarının altına şu notu düştü: “Sıcak misafirperverliğiniz ve bu etkinliği bu kadar özel kıldığınız için teşekkür ederiz. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten ilham verici ve minnettarım.” Ünlü oyuncuya hayranları sosyal medyada da övgü dolu yorumlar yaptı.

Hande Erçel Versace ile poz verdi

Milano’da defilesi öncesi ünlü modacı Donatella Versace ile bir araya gelen Hande Erçel’e İtalyan basını büyük ilgi gösterdi.

 

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#Hande Erçel#Barış Arduç#Rüzgara Bırak

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