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Hande Erçel: Hayallerim hayatımdan büyüktü

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Oyuncu#Based İstanbul
Hande Erçel: Hayallerim hayatımdan büyüktü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 08:09

HANDE Erçel, Based İstanbul’un dijital çekimleri için kamera karşısına geçti.

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Çocukluktan itibaren hayallerinin büyük olduğunu ifade eden oyuncu, şöyle konuştu:

“Hayallerim hayatımdan büyüktü hatta çok büyüktü. Çok küçük bir yerde yaşarken çok büyük bir dünyaya geldim ve bunu yaşayacağıma emindim. Bunu çok manifestledim. O yüzden bence o hayaller kurulmalı ki insan kendi dünyasının sınırlarını zorlamalı, hayallerini aşmalı ki daha büyükleri daha güzelleri kurulsun.”

Hande Erçel ünlü olmanın getirdiği sorunları dile getirirken, “Ben Hande ile Hande Erçel arasında bazen sıkışıyorum. Hande Erçel’in çok güçlü bir koruma kalkanı oluştu. Bu kadar yıl sonra bu kadar şey yaşadıktan onun koruma kalkanı oluşturdum. Ama Hande’de hâlâ zorlandığım yerler var onu insanlara açtığımda zarar gördüğüm taraflar var. Onun üzerine hâlâ çalışıyorum, büyüyorum, öğreniyorum. Ama onun o naifliğini de insanlara inanma ihtiyacını da anlayabiliyorum” dedi.

 

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#Hande Erçel#Oyuncu#Based İstanbul

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