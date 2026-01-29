Hande Erçel: Hayalim sergi açmak

Haberin Devamı

Oyuncu, o dönem şu anki halinden 8 kilo fazla olduğunu açıkladı ve ekledi: “Aldığım o kiloyu 2 sene sonra geri verdim. Fakat insanlar çok büyütüyor böyle şeyleri. Kırmızı et yemiyorum. Pesketaryen de değilim.” Erçel, güzellik hakkında ise şunları söyledi:

“Güzellik gerçekten içiniz ve dışınızla ilgili bir şey. İstediğin kadar güzel ol, kalbinin bir yerinde kötülük varsa güzellik görülemez.”

Oyuncu, hayallerini de şu sözlerle anlattı:

“Hayallerimden biri, yaptığım çizimleri sergilemek. Sergi de yapmak istiyorum ama belli bir yaşa geldiğimde. Şu an bir atölyem var. Çizdiklerimi gördüklerinde ‘Hande Erçel eseri’ desinler istiyorum.”

Erçel, çocukluğunu ise “Neşeli, mutlu, heyecanlı. Çok küçük yerde büyüdüm ve hep yeni şeylere heyecan duydum” sözleriyle anlattı.