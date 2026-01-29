×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Hande Erçel: Hayalim sergi açmak

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Oyuncu#Abtalks
Hande Erçel: Hayalim sergi açmak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 09:35

HANDE Erçel’in geçen yıl katıldığı ABTalks programındaki sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haberin Devamı

Oyuncu, o dönem şu anki halinden 8 kilo fazla olduğunu açıkladı ve ekledi: “Aldığım o kiloyu 2 sene sonra geri verdim. Fakat insanlar çok büyütüyor böyle şeyleri. Kırmızı et yemiyorum. Pesketaryen de değilim.” Erçel, güzellik hakkında ise şunları söyledi:

“Güzellik gerçekten içiniz ve dışınızla ilgili bir şey. İstediğin kadar güzel ol, kalbinin bir yerinde kötülük varsa güzellik görülemez.”

Oyuncu, hayallerini de şu sözlerle anlattı:

“Hayallerimden biri, yaptığım çizimleri sergilemek. Sergi de yapmak istiyorum ama belli bir yaşa geldiğimde. Şu an bir atölyem var. Çizdiklerimi gördüklerinde ‘Hande Erçel eseri’ desinler istiyorum.”

Erçel, çocukluğunu ise “Neşeli, mutlu, heyecanlı. Çok küçük yerde büyüdüm ve hep yeni şeylere heyecan duydum” sözleriyle anlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Erçel#Oyuncu#Abtalks

BAKMADAN GEÇME!