Hande Doğandemir: Değerimi bilen biri var

HANDE Doğandemir, Sibel Arna’nın YouTube programına konuk oldu.

İç mimar Emre İzer ile aşk yaşayan Doğandemir, kız arkadaşlarıyla manifest şarkısı olduğunu söyledi:

"Şarkımız Ebru Yaşar’dan ‘Yeşillenirim’. Şarkıda şöyle diyor: ‘Ben senin olmadığın her yerde canım yeşillenirim. Yeter ki düş yakamdan kutupta bile güneşlenirim. Bugün benim günüm gönlümce gezer eğlenirim. Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim.’ Benim de bir süredir değerimi bilen biri var. Çok mutluyum, çok şükür. Kendisi mimar. Başka bir dünyası olması çok hoşuma gidiyor. Sosyal medya kullanmıyor, ilgisi odağı başka. Ondan çok şey öğreniyorum. Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. Ve ilk gördüğümde onun benim hayattaki eşim olduğunu anladım. Nazar değmesin.”

Hande Doğandemir ile Emre İzer’in ilişkisi geçen yıl başladı.

