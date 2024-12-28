Hande Baladın: Kadınlar adına fark yatarmayı hedefliyorum

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Baladın dergiye verdiği röportajda tüm kadınlar adına fark yaratmayı hedeflediğini söyledi:

“Güçlü, bağımsız, kendine inanan, empati yapabilen ve çevresine ilham veren bir kadın olmak istiyorum. Spor gibi rekabetçi bir alanda, sadece kendim için değil, tüm kadınlar adına fark yaratmayı hedefliyorum.”

Red Bull TV’deki “Baladın” belgeselinde “26 yaşında bir sporcunun belgeseli çekilir mi?” diye soran Hande Baladın, “Belgesel fikri beni hem heyecanlandırdı hem de gururlandırdı. Belgeselde o soruyu sormam, 26 yaşında hâlâ öğrenmeye ve gelişmeye açık olmamdandı” açıklamasını yaptı.