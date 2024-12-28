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Hande Baladın: Kadınlar adına fark yatarmayı hedefliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Hande Baladın#Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı#Cosmopolitan
Hande Baladın: Kadınlar adına fark yatarmayı hedefliyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:44

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nda yer alan Red Bull sporcusu Hande Baladın, Cosmopolitan dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

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Baladın dergiye verdiği röportajda tüm kadınlar adına fark yaratmayı hedeflediğini söyledi:

“Güçlü, bağımsız, kendine inanan, empati yapabilen ve çevresine ilham veren bir kadın olmak istiyorum. Spor gibi rekabetçi bir alanda, sadece kendim için değil, tüm kadınlar adına fark yaratmayı hedefliyorum.”

Red Bull TV’deki “Baladın” belgeselinde “26 yaşında bir sporcunun belgeseli çekilir mi?” diye soran Hande Baladın, “Belgesel fikri beni hem heyecanlandırdı hem de gururlandırdı. Belgeselde o soruyu sormam, 26 yaşında hâlâ öğrenmeye ve gelişmeye açık olmamdandı” açıklamasını yaptı.

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#Hande Baladın#Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı#Cosmopolitan

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