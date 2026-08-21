Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Şarkı yapamayan çöp topluyor

Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen rock’çı, “Şarkılarıyla ön plana çıkamayan, gündeme gelmek için çöp topluyor, bakkal borcu ödüyor. Sen sanatını yap. Zaten saygınlığını yitiren bir sektördü, iyice berbat ettiler” dedi.

Balcı, Haluk Levent ve Çelik’e kızgın olduğunu söyledi:

“Haluk bizi yüreğimizden yaraladı. Hepimizi aynı kefeye koymaya başladılar. Türk halkına söylüyorum; çok büyük bir devletimiz var. Önünüze gelene bağış yapmayın, devlete güvenin. Ben sanatçıyım, ne anlarım yardımdan? Çelik’e de kızıyorum. Müzik yapın, konserlerim artsın diye insanları vicdanından vurmayın.”

Haberin Devamı

“Ortak projemiz olacaktı, Allah korudu. Haluk’la dostluğumuz eski. Bizzat uyardım, ‘Yapma etme’ diye. Bunların olacağını biliyordum. Sektöre girdiğinden beri ne dolandırması ne de kandırması bitti. Arkadaşlık da bir yere kadar. Haluk’tan bana dost olmaz. Çevresi vardı, onu da kaybetti.”