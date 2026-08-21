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'Haluk'tan bana dost olmaz'

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Hakan Balcı#Haluk Levent#Destan Grubu
Haluktan bana dost olmaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 08:03

GRUP Destan’ın solisti Mehmet Hakan Balcı, yardım çalışmalarıyla gündeme gelen şarkıcıları eleştirdi.

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Şarkı yapamayan çöp topluyor

Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen rock’çı, “Şarkılarıyla ön plana çıkamayan, gündeme gelmek için çöp topluyor, bakkal borcu ödüyor. Sen sanatını yap. Zaten saygınlığını yitiren bir sektördü, iyice berbat ettiler” dedi.

Balcı, Haluk Levent ve Çelik’e kızgın olduğunu söyledi:

“Haluk bizi yüreğimizden yaraladı. Hepimizi aynı kefeye koymaya başladılar. Türk halkına söylüyorum; çok büyük bir devletimiz var. Önünüze gelene bağış yapmayın, devlete güvenin. Ben sanatçıyım, ne anlarım yardımdan? Çelik’e de kızıyorum. Müzik yapın, konserlerim artsın diye insanları vicdanından vurmayın.”

Haluktan bana dost olmaz


Haluk'tan bana dost olmaz

Haluk Levent’le bir dönem yakın arkadaş olduklarını da belirten Mehmet Hakan Balcı, şarkıcıyı hayatından sildiğini söyledi:

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“Ortak projemiz olacaktı, Allah korudu. Haluk’la dostluğumuz eski. Bizzat uyardım, ‘Yapma etme’ diye. Bunların olacağını biliyordum. Sektöre girdiğinden beri ne dolandırması ne de kandırması bitti. Arkadaşlık da bir yere kadar. Haluk’tan bana dost olmaz. Çevresi vardı, onu da kaybetti.”

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#Mehmet Hakan Balcı#Haluk Levent#Destan Grubu

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