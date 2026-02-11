Haluk Levent: Tarkan’ı kıskanıyorum

×
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 09:58

Haluk Levent önceki akşam Ankara Congresium’da konser verdi.

Ünlü rock’çı, Tarkan’la ilgili esprisiyle dinleyicilerini güldürdü: “Konserlerine ara versin, direkt Tarkan’ı arayacağım. Diyeceğim ki; ‘Tarkan seni kıskanmamak mümkün mü?’ Niye? Onun konserlerini gördünüz değil mi; en önde bütün kızlar. Benim konserimde öndeki adamlara bak. Ben bunlara bakıp hangi duyguyla şarkı söyleyeceğim, nasıl keyif alacağım?”

Konserde gecenin sürprizi Zara’dan geldi. Haluk Levent’in sahnesine konuk olan Zara, seslendirdiği şarkılar ve sanatçıyla karşılıklı oynadığı zeybekle konsere renk kattı.

 

