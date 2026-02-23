×
Haluk Levent Gazze’ye yardım sözünü tuttu

Güncelleme Tarihi:

Haluk Levent Gazze’ye yardım sözünü tuttu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 16:32

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birçok yardıma imza atan Haluk Levent, konser gelirlerini Filistinli çocuklara ulaştırmak için New York’ta BM ile el sıkıştı.

Daha önce BM kürsüsünden dünyaya seslenen Haluk Levent, sözünü tutarak Finlandiya ve Ankara konser gelirlerini Gazze’deki çocuklara ulaştırdı. Ramazan ayında gelen bu destek, New York’ta büyük bir takdirle karşılandı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya; “Haluk Levent ile daha çok işlere imza atacağız. Ramazan ayında Gazze’ye umut olan Haluk Levent ile gurur duyuyoruz” dedi.

