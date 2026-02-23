Haluk Levent Gazze’ye yardım sözünü tuttu

Haberin Devamı

Daha önce BM kürsüsünden dünyaya seslenen Haluk Levent, sözünü tutarak Finlandiya ve Ankara konser gelirlerini Gazze’deki çocuklara ulaştırdı. Ramazan ayında gelen bu destek, New York’ta büyük bir takdirle karşılandı.