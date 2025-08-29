×
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e 43. yaş öpücüğü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 09:02

Bergüzar Korel, 43’üncü yaşını önceki akşam eşi ve arkadaşlarıyla kutladı.

Kutlama, önceki yıllarda olduğu gibi yine Ahırkapı’daki Giritli Restoran’da gerçekleşti. Pastasının mumlarını dilek tutarak söndüren Bergüzar Korel’i ilk tebrik eden, dudaklarına kondurduğu öpücükle Halit Ergenç oldu.

Çift, yakınlarıyla birlikte geç saatlere kadar dans edip eğlendi. Gecede sahneye de çıkan Bergüzar Korel, eşinin gözlerinin içine bakarak aşk şarkıları seslendirdi.



#Bergüzar Korel#Halit Ergenç#Doğum Günü Kutlaması

