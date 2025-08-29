Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e 43. yaş öpücüğü

Haberin Devamı

Kutlama, önceki yıllarda olduğu gibi yine Ahırkapı’daki Giritli Restoran’da gerçekleşti. Pastasının mumlarını dilek tutarak söndüren Bergüzar Korel’i ilk tebrik eden, dudaklarına kondurduğu öpücükle Halit Ergenç oldu.

Çift, yakınlarıyla birlikte geç saatlere kadar dans edip eğlendi. Gecede sahneye de çıkan Bergüzar Korel , eşinin gözlerinin içine bakarak aşk şarkıları seslendirdi.





