Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin döneceğim demişti finale katılmadı!

Haberin Devamı

Şahin’in Miss Turkey yarışmasının geçen cuma akşamı düzenlenen finalinde jüri üyesi olduğu ortaya çıktı.

Finale katılması gereken ünlü manken buna rağmen Türkiye’ye dönmedi ve o gece jüri koltuğunda oturmadı.

Şevval Şahin sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yapmıştı: “Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye, İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum.”