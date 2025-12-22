×
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin döneceğim demişti finale katılmadı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu söyleyerek “Ülkeme döneceğim” demişti.

Şahin’in Miss Turkey yarışmasının geçen cuma akşamı düzenlenen finalinde jüri üyesi olduğu ortaya çıktı.

Finale katılması gereken ünlü manken buna rağmen Türkiye’ye dönmedi ve o gece jüri koltuğunda oturmadı.

Şevval Şahin sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yapmıştı: “Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye, İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum.”

 

