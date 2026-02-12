Hakan Peker: Dedeliği önce reddettim ama alıştım

Haberin Devamı

Peker, “Emekli olmamak için direndim” dedi ve ekledi:

“Devlet beni emekli yaptı. Emekli demek şu demekti, ‘Bizim senden devlet olarak hiçbir beklentimiz yok, buyur aylığını ve otur.’ Psikolojik olarak beni etkilediği için primlerimi bile geç ödüyordum. Artık kaçamadım. En son emekli yaptılar. 20 bin lira maaş alıyorum.”

Şarkıcı, 10 yaşındaki torunu Hakan Peker hakkında ilk kez konuştu:

“İlk önce yadırgadım, reddettim. Sonra alıştım. Şimdi aramız çok iyi. 21 yaşındaydım baba olduğumda. Oğlum da 32’de evlendi, şimdi 10 yaşında bir torunum var. Bana çok benziyor.”